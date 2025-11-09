TOSCANO a Telecolor: “Mi diverto ad allenare il gruppo. Tutti possono determinare in questo Catania”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano analizza così la vittoria riportata contro il Team Altamura ai microfoni di Telecolor:

“Sapevamo che sarebbe stata difficile, se non sblocchi subito queste partite puoi andare incontro a nervosismo, perdita di equilibrio e lucidità. Non abbiamo fatto benissimo nei primi 30 minuti, soprattutto nella circolazione del pallone, lenta, loro si mettevano a posto, rubavano palla e noi nelle preventive abbiamo concesso qualche situazione pericolosa. Non hanno creato granchè ma dovevamo stare più attenti, nemmeno le scelte fatte mi erano piaciute. Poi quando abbiamo messo energia negli ultimi dieci minuti del primo tempo abbiamo creato 4-5 situazioni ed il rigore secondo me ci poteva stare, anche in occasione del gol annullato la dinamica del fuorigioco ravvisato non è chiara. I cambi hanno fatto la differenza dando qualità e intensità nella ripresa, riuscendo a portarla a casa grazia alla voglia di rimanere in gara, lucidi, e la consapevolezza che se fai le cose per bene puoi vincere. Questo ci deve insegnare Catania-Team Altamura”.

“I gol si fanno se porti più uomini nell’area avversaria, noi a volte riempiamo poco l’area di rigore. Questa volta l’ha riempita Di Gennaro ed è andata bene così. Poi la partita si è messa sui binari che volevamo e l’abbiamo chiusa con il gol di Cicerelli. Mi dispiace per quei ragazzi che non hanno partecipato alla partita. Lo stesso Rolfini si allena bene, quando entra in campo fa sempre il suo dovere e sa essere determinante per la squadra. Penso anche a Stoppa, a quei ragazzi che oggi non hanno partecipato alla gara ma lo hanno fatto in panchina e durante la settimana. Ci sarà spazio anche per loro per determinare ed essere determinanti. Oggi per caratteristiche Forte poteva dare il cambio a Sasà Caturano, ha fatto bene anche lui. Devo essere bravo a coinvolgere tutti, perchè tutti possono determinare in questo Catania“.

“L’allenatore ha il compito di gestire in una certa maniera il gruppo, ma questo non può avvenire se non trovi dei ragazzi disponibili con cui magari si pranza insieme allo stadio, la sera stanno insieme con le famiglie e puoi organizzare tutte le cene che vuoi. Vogliono stare sempre insieme, la dimostrazione è anche la fotografia finale con la maglietta di Aloi e Chilafi, rivolgendo un pensiero anche al presidente che faceva il compleanno. Sono contento di questi gesti. Tutti stanno dando il 100% al Catania, poi io devo essere bravo a dargli gli strumenti giusti. Con questo gruppo mi sto divertendo, mi piace la gestione delle dinamiche psicologiche, loro stanno facendo le cose in maniera straordinaria dentro e fuori dal campo. Se oggi la squadra non avesse avuto questo spirito e questa solidità, magari la gara non l’avrebbe portata a casa. Vogliamo competere con le altre concorrenti per le zone di vertice e dobbiamo dimostrarlo in ogni gara, come stiamo facendo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***