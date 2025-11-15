TOSCANO a Telecolor: “Situazioni arbitrali? Poi mi squalificano… ma non voglio trovare alibi”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, commenta ai microfoni di Telecolor il match perso sul campo del Casarano:

“Loro l’hanno messa sul piano agonistico. Una partita sporca, gli episodi hanno giocato a favore del Casarano. Quando sbagli tanto tecnicamente le partite possono andare così. Anche chi è subentrato non è riuscito a incidere. Arbitraggio? Gli episodi incidono sui risultati, non dico altro perché poi mi squalificano, ma spero che qualcuno faccia valutazioni: sono troppe adesso le situazioni in cui le cose sono andate in un certo modo… Io non voglio trovare alibi e giustificazioni, so cosa dire alla squadra per sistemare ciò che non abbiamo fatto bene oggi”.

“Noi non siamo stati sereni e tranquilli, non siamo stati in grado di cambiare i binari in cui la partita è stata incanalata dal nostro avversario. Quando non sei lucido nel fare le scelte giuste anche cambiando tatticamente l’inerzia resta la stessa. Non è tanto la questione di perdere le partite, ma come le perdi. La sconfitta di oggi è diversa rispetto a quella di Cosenza”.

