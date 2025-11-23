TOSCANO a Telecolor: “Stiamo maturando, peccato non avere sfruttato tutte le occasioni create. Contento dell’impatto di Jimenez. Il rigore c’era”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi contro il Latina ai microfoni di Telecolor:

“Non era facile dopo Casarano, per vincere bisogna imparare prima a saper perdere. Avevo visto i ragazzi amareggiati ma anche determinati a partire forte per portare a casa il risultato oggi. La prestazione c’è stata, peccato per non aver sfruttato tutte le occasioni create. Abbiamo affrontato una squadra ostica, che contro gli avversari più forti ha dimostrato di sapersela giocare. Cicerelli? Ha la caviglia gonfia, ma forse non c’era l’espulsione. Il rosso forse ci stava dopo l’episodio del contrasto con Lunetta. Ci dispiace aver perso Cicerelli dopo pochi minuti, ma sono contento dell’impatto di Jimenez, entrato al suo posto, e decisivo nell’azione del gol”.

“Fallo di mano su Casasola? Mi sono incavolato con chi mi ha detto che non era rigore, poi l’ho rivisto nell’intervallo e invece il penalty c’era. La tecnologia a disposizione degli arbitri deve far sì che sul piano mentale non ci sia la predisposizione a cercare qualunque cosa che possa confermare la scelta fatta in campo: bisogna essere oggettivi, diventerebbe un problema non affrontare la cosa con la giusta mentalità. Le sconfitte devono insegnarci qualcosa e noi stiamo assimilando anche su questo fronte. Stiamo maturando”.

