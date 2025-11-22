TOSCANO: “Arbitraggi? Ho una mia idea ma concentriamoci su altro. Il presidente crede fermamente in noi, la squadra lo deve percepire”

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Catania Domenico Toscano, alla vigilia del confronto interno con il Latina. Vari argomenti discussi. Dagli arbitraggi al prossimo avversario, passando per le scelte di formazione in difesa, il livello di competitività nel girone C, la differenza di rendimento casa/trasferta e altro ancora.

“Polemiche arbitrali? Devi concentrarti su altro. Ho fatto una mia valutazione sull’arbitraggio di Casarano e gli arbitraggi in genere. Innanzitutto non puoi pensare a certe cose perchè altrimenti devi smettere di fare calcio. Parlando anche con ex arbitri, la sensazione avuta mi ha fatto arrivare al punto che anche gli arbitri devono allenare l’aspetto mentale. Quando vanno a rivedere una decisione già presa, sono predisposti mentalmente a fare in modo che qualsiasi cosa non possa cambiarla. Andrebbero fatte valutazioni oggettive, non soggettive, affinchè lo strumento del FVS sia più adeguato e migliorativo possibile. In settimana ci concentriamo sulla partita e il campionato, ma ho cercato di capire anche la psicologia di un arbitro quando va ad analizzare certe situazioni”.

“La gara contro il Latina non sarà facile, come non lo sono le altre per noi e per i nostri avversari. Partiamo dal presupposto che il Latina ha battuto il Benevento e pareggiato con la Salernitana. Ha un’identità ben precisa, dobbiamo essere bravi a leggere situazioni e determinati atteggiamenti dei pontini che si potranno verificare trovando le soluzioni giuste. Il Latina ha caratteristiche diverse dalle altre squadre. Cerca di dare densità, di chiuderti le linee di passaggio, di ripartire con pericolosità. Ci vuole pazienza, determinazione, partire subito forte. Quando pensi di avere la partita in mano e il palleggio contro il Latina, quello è il momento piu pericoloso perchè con il loro atteggiamento vogliono darti l’impressione di concedere, in realtà sono pronti a chiudere le linee di passaggio e ripartire con grande determinazione. Ho detto anche ai ragazzi che prima il tempo effettivo delle gare era 50-52 minuti, ormai lo scenario è cambiato e devi essere forte di testa e di gambe subito, con qualsiasi avversario”.

“Chi giocherà sul centro-destra in difesa? Ci saranno interpreti diversi, viste le defezioni attuali. Non sono quelle il problema. Gli interpreti in campo dovranno fare del loro meglio sfruttando le proprie caratteristiche. Quaini poteva essere una soluzione, avendo ricoperto nella passata stagione il ruolo di centrale di difesa sia a destra che a sinistra molte volte, ma è squalificato. Abbiamo provato più soluzioni, che sia un difensore mancino adattato sulla destra o un calciatore con un ruolo diverso adattato, oppure l’impiego del giovane Doni. Allegretto sta bene, il fatto che non sia andato via a luglio è perchè voleva dare il suo contributo alla causa del Catania. Domenica sarà un’opportunità da sfruttare per chiunque giochi. L’importante è trovare la soluzione giusta per portare a casa i tre punti”.

“Rendimento casa/trasferta diverso? Bisogna analizzare le partite non vinte per come sono arrivate. Non credo che ci sia questa grande differenza tra casa e fuori casa nelle prestazioni, ad eccezione di qualche partita. Eravamo tutti d’accordo nel dire che a Trapani e Caserta avremmo meritato qualcosa di più. A Cosenza sono successe delle problematiche durante la rifinitura e ho dovuto cambiare tanto, non abbiamo fatto bene. Anche a Cerignola la prestazione non è stata buona. Potevamo fare molto meglio a Casarano, tanti episodi non li abbiamo portati dalla nostra parte e qualcuno ha deciso di non portarle dalla nostra parte. I giocatori sono uomini anche loro, non robot. Noi nelle variabili dobbiamo farci trovare pronti al 100% mentalmente. Tutti vorremmo vincere, sappiamo che non è possibile farlo sempre e che le aspettative sono alte. Per vincere devi anche saper perdere. Dopo la gara di Casarano ho visto tanta amarezza nei ragazzi, non te la devi portare dietro ma accettare anche la sconfitta, capire i motivi della prestazione offerta per poi ripartire consapevole e convinto di quello che fai. I ragazzi devono continuare a credere in quello che fanno, nella consapevolezza che si può fare meglio ma sapendo accettare anche la sconfitta non perdendo lucidità in preparazione alla sfida successiva”.

“Il ko di Casarano deve insegnarti che ti devi aspettare sempre un avversario voglioso di batterti e ci sono dei momenti del campionato da sapere leggere. Un conto è affrontare il Casarano dieci partite fa, un altro è sfidarlo se reduce da 5 sconfitte stagionali. Devi mettere in preventivo che le squadre vogliono fare sempre e comunque risultato contro di te, leggendo la partita e sapendoti adattare alla stessa. Il Casarano, ad esempio, l’ha messa su un piano diverso dalla loro identità. Noi non siamo stati bravi a riconoscere subito questo aspetto, poi andando sotto è diventato ancora più difficile rimetterla in piedi per l’atteggiamento assunto dal Casarano. Se qualcuno tra Pieraccini, Donnarumma e Casasola avesse fatto meglio nell’azione del gol, non lo avresti preso. Potevamo fare molto di più anche per creare situazioni pericolose ma è stata una partita equilibrata dove entrambe le squadre hanno fatto poco per impensierire l’avversario. Non bisogna dimenticare l’importanza dell’approccio alle partite. Basta ricordare il duro contrasto Di Tacchio-Vano a Caserta. Ecco, dobbiamo abituarci a questa tipologia di gare, aggiungendo la nostra organizzazione e identità”.

“Jimenez? A Casarano per necessità di gara e caratteristiche ho preferito non farlo subentrare. Per me i giocatori che alleno sono tutti importanti, e non è una frase fatta o di circostanza. Va messo in campo l’undici migliore per iniziare la partita ed i migliori cinque cambi affinchè si possa portare a casa la gara. In precedenza non avevo mai avuto dei colloqui individuali con i ragazzi, parlando poco con loro. Questa settimana, invece, ho voluto non solo che sentissero le mie parole in conferenza stampa ma anche guardandoci negli occhi. Soprattutto chi non ha giocato le ultime gare, oppure a Casarano non ha inciso come altre volte, deve continuare a lavorare come sta facendo perchè ci sarà un’altra occasione. Mai mollare la presa”.

“Casasola? Abbiamo diversi calciatori con una spiccata leadership in campo e nello spogliatoio, Tiago tra questi. Si tratta di un ragazzo splendido, nel suo ruolo uno dei migliori interpreti. E’ un calciatore duttile, sta rispondendo alle aspettative”.

“Ierardi? Sapevamo del problema fisico, ha fatto degli accertamenti settimana dopo settimana, si è cercato di scongiurare l’intervento ma così non è stato”.

“In questo girone ci sono 4-5 squadre dello stesso livello con peculiarità, identità di gioco e caratteristiche diverse. Noi non siamo di molto superiori alle altre, sbagliamo se viene fuori questo pensiero. Dobbiamo ragionare nell’ottica di diventare migliori degli altri, per fare questo bisogna arrivare prima di loro. Aggiungo che le partite più importanti per me non sono quando affronti formazioni come Salernitana e Benevento. E’ facile preparare la partita secca o fare una grande prestazione con squadre di pari livello. Non riconoscere momenti della partita com’è successo a Casarano è la cosa più difficile da imparare. Se metterei la firma per arrivare a marzo con la classifica attuale? No”.

“Pelligra? Quando il presidente viene per noi è sempre un piacere, senti la sua vicinanza e riscontri che quello che fa lo dimostra con i fatti. Ieri siamo stati a pranzo insieme. Lui crede fortemente nel lavoro della squadra e di tutti quelli che lavorano attorno al Catania, i quali possono anche commettere degli errori – solo chi non lavora non commette errori – e credono in unico obiettivo. Lui ci crede fermamente e questo la squadra lo deve percepire perchè il presidente parla sempre in modo diretto e sincero“.

