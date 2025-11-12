mercoledì, 12 Novembre 2025
TOSCANO: giovedì l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Domani, giovedì 13 Novembre alle ore 19.00 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della sfida al Casarano, in calendario sabato al “Giuseppe Capozza” con fischio d’inizio alle 14.30 e valevole per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Lo rende noto la società etnea, sottolineando che la conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale.

