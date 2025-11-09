TOSCANO: “Primo tempo da rivedere, siamo una squadra e tutti meritano un plauso”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato la vittoria per 2-0 sul Team Altamura in sala stampa. Ecco le sue parole:

“Ogni partita deve insegnare qualcosa, lo sapevamo che non era facile. Nei primi venti minuti siamo stati lenti, non abbiamo fatto benissimo. Eravamo in ritardo sulle marcature preventive. Poi abbiamo cominciato ad essere più intensi. A fine primo tempo ci sono stati degli episodi secondo me da rivedere. Poteva diventare una partita frenetica, invece siamo stati bravi a restare lucidi. I cambi? Succede sempre, chi entra è di grande supporto. D’Ausilio oggi ha fatto benissimo, la partita precedente poteva avere degli strascichi e invece non è stato così. Tutti comunque sono stati bravi. Io penso anche ai ragazzi determinanti che però non hanno avuto spazio, io li voglio tutti così perché chiunque merita di giocare in questo momento”.

“Martedì alla ripresa degli allenamenti ho chiesto una cosa ai ragazzi e ho avuto una risposta importante. Per me che li guardo tutti i giorni non è stata una novità, mi piace trasferire ai ragazzi quello che vedo io. Vedere i ragazzi con le maglie dei compagni infortunati mi dice tanto. L’Altamura riusciva a difendere meglio a destra, noi abbiamo capito col passare dei minuti dove potevamo colpirli. Avevamo preparato sia il gioco corto che il gioco lungo per essere pronti ad ogni evenienza, noi potevamo fare meglio nel giro palla”.

“Pieraccini? Si è fatto trovare pronto, ha sfruttato l’occasione che ha avuto. I centrocampisti? Non guardo ai diffidati, cerco di scegliere le soluzioni migliori. Chiaramente facciamo delle valutazioni sulle diffide. Ricorso su Ierardi? Sarà la società a decidere. Cercheremo di migliorare le cose che oggi non abbiamo fatto bene. Contro il Casarano sarà durissima, loro vengono da 4 sconfitte di fila. Di Gennaro? A volte lo punzecchio perché è lento a rientrare dopo un calcio piazzato offensivo, ma stavolta ha fatto benissimo a restare avanti. La classifica non dobbiamo guardarla, dobbiamo pensare ai dettagli di ogni partita”.

