TUTTOCALCIOCATANIA: Casertana-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Casertana-Catania, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Alberto Pinto” è stato il centrocampista Francesco Di Tacchio, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi è ricaduta nuovamente sul calciatore pugliese classe 1990. Che fosse un calciatore fondamentale per qualità e quantità in mediana, lo si sapeva già. I catanesi hanno un motivo in più per ribadire la sua importanza nell’economia del gioco di Toscano: la capacità con cui è andato al tiro, scagliando un missile che non ha lasciato scampo al portiere della Casertana per il momentaneo 0-1 in Campania. Per lui si è trattato, inoltre, del primo gol in maglia rossazzurra.

Secondo gradino del podio per il laterale sinistro Daniele Donnarumma: eurogol a parte, prestazione maiuscola offerta dall’ex Cesena, autentico stantuffo nella corsa mancina del campo e molto applicato anche in fase difensiva. Ricordiamo, venerdì sera, in particolare uno splendido intervento su Vano, pronto a realizzare un gol praticamente certo ma il piedone di Donnarumma glielo ha negato. Terzo giocatore del Catania più votato, Alessandro Quaini, protagonista silenzioso della squadra di mister Toscano che ha combattuto in mezzo al campo e distribuito palloni validi in favore dei compagni.

