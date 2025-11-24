TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Latina, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Catania-Latina, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” è il centravanti Francesco Forte, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi è ricaduta sul giocatore prelevato in estate dall’Ascoli. Nei giorni scorsi avevamo sottolineato che fosse a secco di gol da un mese. Forte si è sbloccato proprio domenica, siglando nelle battute iniziali dell’incontro la rete decisiva ai fini della vittoria. Mister Toscano lo ha schierato dall’inizio, preferendolo a Caturano. Scelta azzeccatissima.

Secondo gradino del podio per Tiago Casasola: veniva da una prova incolore a Casarano. Lui per primo aveva voglia di riscatto, ha preso per mano la squadra trascinandola come i veri leader sanno fare. Francesco Di Tacchio rappresenta invece, la terza scelta dei votanti al nostro sondaggio: capitano tutto cuore e grinta, il centrocampista pugliese si conferma prezioso punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***