TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Team Altamura, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Catania-Team Altamura, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” è il trequartista Michele D’Ausilio, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi è ricaduta sul giocatore prelevato in estate dall’Avellino. Nei giorni scorsi avevamo sottolineato l’importanza che desse quel quid in più in campo. Lui ha risposto con un ottimo impatto, “spaccando” la gara nel secondo tempo. Ha fatto ammattire la difesa ospite con le sue accelerazioni e la capacità di offrire palloni invitanti per i compagni. Uno di questi ha portato al raddoppio di Cicerelli. Prestazione importante, ora però serve fare la differenza con continuità.

Secondo gradino del podio per Matteo Di Gennaro: di professione fa il difensore, ma il suo è un gol da attaccante vero che permette al Catania di sbloccare il risultato di una partita non facile. Emmanuele Cicerelli rappresenta la terza scelta dei votanti al nostro sondaggio: rete del 2-0 a parte, segnando quasi dal nulla, offre il solito contributo prezioso in termini di qualità, tecnica e spirito di sacrificio.

