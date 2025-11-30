domenica, 30 Novembre 2025
TUTTOCALCIOCATANIA: Picerno-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

foto Catania FC

Dopo la disputa di Picerno-Catania, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Donato Curcio” è il centrocampista Francesco Di Tacchio, sulla base di quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi è ricaduta sul capitano. Dispiace per il cartellino giallo rimediato nella ripresa che gli costerà una giornata di squalifica essendo già in regime di diffida, ma la prestazione offerta in terra lacuna è piaciuta molto alla maggioranza dei votanti al sondaggio. Di Tacchio ha giganteggiato in mezzo al campo facendo valere tutta la propria esperienza ed efficacia garantendo pieno equilibrio e prendendo per mano la squadra da vero leader.

Secondo gradino del podio per Francesco Forte: suo il gol-vittoria a Picerno, facendosi trovare prontissimo in area di rigore e dialogando sempre con i compagni. Tanto spirito di sacrificio e umiltà per la punta romana che il Catania ha prelevato in prestito dall’Ascoli. Forte si conferma sempre più determinante per la causa etnea. Kaleb Jimenez rappresenta, invece, la terza scelta dei votanti: l’italo-spagnolo ha fatto registrare un supporto adeguato anche in fase di non possesso, aspetto in cui può e deve migliorare ancora. Quando si accende conferma di essere prezioso nello sviluppo della manovra offensiva, dando qualità ed imprevedibilità. La strada è quella giusta, a patto che prosegua il percorso all’insegna della continuità.

