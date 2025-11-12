UFFICIALE | Agostino Alessio si congeda dal Catania: “Club organizzato come pochi, ringrazio tutti”

Il Catania FC rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il massofisioterapista Agostino Alessio. Seguirà Roberto Mancini nella sua nuova avventura in Qatar, all’Al Sadd. “La conclusione anticipata del rapporto nel caso di specifiche esigenze dell’apprezzato professionista era già stata concordata con la dirigenza, al momento dell’accordo”, si legge nel comunicato diffuso dalla società rossazzurra inviandogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Congedandosi, l’operatore sanitario osserva: “Il Catania è un club organizzato come pochi, in Italia, a prescindere dalla categoria: quello rossazzurro è un ambiente di alto livello, l’efficienza e la professionalità si percepiscono in ogni ambito. Ringrazio tutti, dal Presidente e dai dirigenti che mi hanno concesso fiducia fino al magazziniere, dallo staff ai calciatori con i quali ho lavorato, e sono contento di aver contribuito nell’arco di questo mese di lavoro a porre basi metodologiche che mi consentiranno di riconoscermi ancora, in amicizia, ai progressi che auguro al Catania e che certamente continueranno a maturare con questa organizzazione”.

