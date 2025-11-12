mercoledì, 12 Novembre 2025
HomeCalciomercatoUFFICIALE | Agostino Alessio si congeda dal Catania: "Club organizzato come pochi,...
CalciomercatoCatania NewsComunicati StampaFocusPrimo Piano

UFFICIALE | Agostino Alessio si congeda dal Catania: “Club organizzato come pochi, ringrazio tutti”

Redazione
By Redazione
0
0

Il Catania FC rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il massofisioterapista Agostino Alessio. Seguirà Roberto Mancini nella sua nuova avventura in Qatar, all’Al Sadd. “La conclusione anticipata del rapporto nel caso di specifiche esigenze dell’apprezzato professionista era già stata concordata con la dirigenza, al momento dell’accordo”, si legge nel comunicato diffuso dalla società rossazzurra inviandogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera. 

Congedandosi, l’operatore sanitario osserva: “Il Catania è un club organizzato come pochi, in Italia, a prescindere dalla categoria: quello rossazzurro è un ambiente di alto livello, l’efficienza e la professionalità si percepiscono in ogni ambito. Ringrazio tutti, dal Presidente e dai dirigenti che mi hanno concesso fiducia fino al magazziniere, dallo staff ai calciatori con i quali ho lavorato, e sono contento di aver contribuito nell’arco di questo mese di lavoro a porre basi metodologiche che mi consentiranno di riconoscermi ancora, in amicizia, ai progressi che auguro al Catania e che certamente continueranno a maturare con questa organizzazione”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ESCLUSIVA – GASPARIN: “Catania in testa con merito. Toscano è un condottiero di prima grandezza. Torre del Grifo atto importante dal punto di vista strategico”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency