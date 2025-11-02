domenica, 2 Novembre 2025
UGL CATANIA: “Stadio Massimino, spazi rimangono inadeguati per i numerosi disabili”

foto Catania FC

UGL Catania indirizza una lettera al sindaco Trantino e all’assessore allo sport Parisi per segnalare condizioni di inadeguata accessibilità allo stadio “Angelo Massimino”, chiedendo un intervento urgente dell’amministrazione affinchè stimoli il Catania FC, che ha in gestione l’impianto, a provvedere. Viene sottolineato che le persone con disabilità si trovano collocate in Tribuna B, sotto il sole, e in Tribuna A senza la possibilità di utilizzare gli ascensori interne.

«E’ inaccettabile che chi vive una condizione di disabilità debba assistere a una partita sotto il sole o sotto la pioggia in spazi che non garantiscono sicurezza nè dignità. Chiediamo al Comune di intervenire con urgenza», dichiara Gabriele Cataldo, responsabile provinciale dell’Ufficio Politiche della Disabilità UGL Catania. Si pone in evidenza il fatto che gli spazi un tempo riservati ai tifosi con disabilità in Tribuna A sono stati occupati dagli Skybox per gli sponsor e, con gli ascensori interni bloccati, è impedita la mobilità autonoma relegando i disabili in un angolo su una pedana che è pure pericolosa.

La maggior parte dei tifosi con disabilità è stata spostata in Tribuna B, priva di adeguata copertura. Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania, aggiunge: «Non si può parlare di inclusione se a molti cittadini viene impedito di partecipare pienamente a un momento di vita sportiva e sociale. L’amministrazione garantisca il rispetto dei diritti dei disabili e intervenga per ripristinare condizioni di accessibilità».

