UNA BELGA IN SICILIA: Marit Coudenys fa il tifo per il Catania al “Massimino”

Marit Coudenys, una belga in Sicilia. Vive a Catania da due anni ed è rimasta molto affascinata dal dialetto catanese e siciliano. Laureata in giornalismo, si è trasferita a Catania per un progetto di volontariato. Desiderava da tempo provare l’esperienza di vivere in Italia. Una volta raggiunta la Sicilia ha riscontrato un’atmosfera piacevole ed emozionante che le ha rubato il cuore. Marit è molto attiva e seguita sui social, raccontando con simpatia e solarità la propria quotidianità in Sicilia e nella città etnea approfondendo la conoscenza di una terra tutta da scoprire, definita “un diamante brillante” pur nelle sue contraddizioni.

Domenica scorsa, immergendosi ancora di più nella catanesità, Marit ha urlato «Forza Catania» direttamente allo stadio ‘Angelo Massimino’, assistendo al confronto Catania-Latina vinto di misura dalla squadra di mister Toscano. E’ stata per lei anche la prima volta in uno stadio di calcio. Un’esperienza che ha definito incredibile, curiosando ogni angolo dell’impianto sportivo con la promessa di venire spesso a tifare nelle prossime settimane la squadra della città che ormai rappresenta casa sua. Il Catania ha una tifosa in più: una belga in Sicilia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***