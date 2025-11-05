mercoledì, 5 Novembre 2025
VANZETTO: scaduto nei mesi scorsi il contratto col Catania, dice sì alla Sancataldese

Allenatore che ha guidato Città di Sant’Agata, Castrovillari ed FC Lamezia, nelle ultime stagioni ha lavorato nello staff del Catania in qualità di collaboratore tecnico. Il suo inserimento nello staff rossazzurro ha dato nuova linfa portando conoscenze tecnico-tattiche, idee e buon umore ad un gruppo che ha attraversato momenti di difficoltà svolgendo un lavoro utile e proficuo alla causa. Leonardo Vanzetto, che ha visto scadere nei mesi scorsi il contratto alle pendici dell’Etna, nelle ultime ore è stato ufficializzato alla guida della Sancataldese. Ripartirà, pertanto, dal campionato di Serie D prendendo il posto dell’esonerato Orazio Pidatella.

Vanzetto, lo ricordiamo, è stato anche calciatore del Catania. Negli anni ’90 contribuì a scrivere pagine di storia e fu tra i protagonisti del successo nel derby di Palermo del 1993 con i gol di Palmisano e Cipriani che regalarono una vittoria per certi versi inattesa alle pendici dell’Etna. Nelle vesti di allenatore ha affrontato il Catania di Giovanni Ferraro guidando il Città di Sant’Agata, in Serie D, e lui s’inchinò al pubblico quando venne quasi a violare il “Massimino”.

