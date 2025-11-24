VELOTTO: “Catania-Latina, unica nota positiva dell’arbitraggio è che non ha influito sul risultato finale…”

Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig. Francesco Zago della sezione di Conegliano del match vinto dai rossazzurri contro il Latina. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor:

“L’unica nota positiva dell’arbitraggio è che non ha influito sul risultato finale. La prestazione dell’arbitro è stata chiaramente negativa. Sia dal punto di vista tecnico che – soprattutto – sul piano disciplinare. L’intervento duro che ha costretto Cicerelli a lasciare immediatamente il campo. Ci potevano stare secondo me gli estremi per l’espulsione di Porro vista la tipologia d’intervento, l’intensità, l’irruenza, la determinazione, la velocità con cui è stato effettuato il fallo. L’intervento non è fatto nel momento in cui la palla non è nella disponibilità del giocatore. L’entrata di Porro è completamente priva di ogni senso sia per il momento della gara – appena cominciata – che per la zona di campo e la dinamica di gioco. Un fallo gratuito che costringe Cicerelli ad abbandonare il terreno di gioco. Questa è un’aggravante sulla decisione finale del direttore di gara”.

“Nel tabellino abbiamo una serie di ammoniti di cui uno poteva essere rosso, due ammonizioni completamente inventate perchè a mio avviso sia il giallo su De Ciancio che su Allegretto erano due ammonizioni da non comminare per tipologia di azione. Soprattutto sul piano tecnico c’è un netto fallo di mano compiuto da Ercolano in area di rigore: mi lascia un pochettino perplesso il fatto che non sia stata effettuata la chiamata al FVS. Cito anche l’intervento su Casasola dove, rivedendo le immagini, c’è la trattenuta da parte del giocatore del Latina che poi lascia andare via la mano. Questo elemento poteva sfuggire all’arbitro direttamente sul campo, non poteva sfuggire durante la revisione al FVS. Prestazione da 4.5, purtroppo anche stavolta registriamo un arbitraggio non all’altezza della categoria”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***