VELOTTO: “Picerno-Catania, prestazione più che sufficiente dell’arbitro Pezzopane”

Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig. Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila del match vinto dai rossazzurri contro il Picerno. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor:

“L’arbitro ha diretto la gara in maniera molto pulita, seguendo gli andamenti di una partita che comunque non ha proposto un agonismo particolare. Gli episodi legati alle ammonizioni sono più riconducibili ad una stanchezza che man mano stava prendendo piede, quindi una mancanza di lucidità, un’entrata in ritardo sul giocatore. Questo ha fatto sì che l’arbitro negli ultimi 20 minuti estraesse quattro cartellini gialli”.

“Faccio notare che, in occasione del giallo a Di Tacchio – che purtroppo gli costerà la squalifica – l’intervento è sul pallone. Chi arriva sul pallone vince, ma deve farlo in maniera corretta. In questo caso Di Tacchio non vince perchè lo fa in maniera scomposta, imprudente. Questo aspetto è determinante. Ritengo buona la prestazione di Pezzopane, non ha inciso sul risultato grazie anche ad un comportamento dei calciatori molto corretto e soprattutto grazie al fatto che non ci sono stati episodi particolari da valutare”.

“Solo una chiamata al FVS durante il primo tempo, un body check corretto di Celli ai danni di un calciatore del Picerno. Nel complesso prova soddisfacente, c’era molta aspettativa su questa direzione anche a causa di quello che era successo nelle precedenti gare. Posso tranquillamente affermare che la prestazione di Pezzopane è stata più che sufficiente”.

