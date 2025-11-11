VERSO CASARANO-CATANIA: arbitra Frasynyak della sezione di Gallarate, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 14/a giornata di Serie C. La partita Casarano-Catania, in programma sabato pomeriggio allo stadio “Giuseppe Capozza”, sarà diretta dal giovane Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli (Roma 2) e Luca Chianese (Napoli). Quarto ufficiale Domenico Castellone (Napoli), Operatore FVS Andrea Recupero (Lecce). Nessun precedente da direttore di gara con le due squadre per il “fischietto” italiano di origine ucraina.

Arbitro nella CAN C dalla stagione 2024/25, al di fuori del calcio ha acquisto esperienza nei settori dell’elettronica e della meccanica. In alcune occasioni è stato ospite di eventi sulla formazione arbitrale. Ad esempio qualche mese fa, presso la Sezione Arbitri di Abbiategrasso, Frasynyak ha evidenziato interventi approfonditi sull’importanza della postura, dello sguardo e del linguaggio del corpo nel dirigere una partita, sottolineando come la comunicazione verbale sia spesso secondaria rispetto alla comunicazione gestuale, che risulta essere il vero strumento per gestire giocatori e situazioni di gioco. Un arbitro, ha spiegato, deve essere in grado di trasmettere decisione e fermezza attraverso la propria presenza in campo, senza bisogno di troppe parole, prevenendo tensioni e incomprensioni.

Ad Agosto ha partecipato al raduno estivo della CAN C svolto a Cascia, parlando in un’intervista dell’importanza del Football Video Support, ritenendolo un valido strumento di aiuto per i direttori di gara, fermo restando il potere decisionale che l’arbitro deve sempre mantenere. “Come ci ha detto il designatore Daniele Orsato, un arbitro bravo con questo strumento diventerà forte perchè si riduce al minimo l’errore”, le parole di Frasynyak.

Passiamo alle statistiche in C del sig. Frasynyak. Ha diretto in terza serie 14 gare (Coppa Italia compresa) estraendo 71 cartellini gialli e un cartellino rosso, fischiando 3 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 5 vittorie per le squadre di casa, 6 pareggi e 3 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C di Serie C ha diretto 2 incontri estraendo 18 cartellini gialli, nessun rosso e senza concedere rigori con un bilancio di 2 pareggi: Foggia 1-1 Crotone (Serie C 2024/25) e Audace Cerignola 0-0 Foggia (Serie C 2025/26).

