martedì, 11 Novembre 2025
HomeCatania NewsVERSO CASARANO-CATANIA: da Pinto a Chiricò, gli ex di turno con un...
Catania NewsEx RossoazzurriFocusLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO CASARANO-CATANIA: da Pinto a Chiricò, gli ex di turno con un volto catanese ed il fratello di Marco Giampaolo nello staff pugliese

Redazione
By Redazione
0
1
foto Antenna Sud

Sabato pomeriggio, Casarano e Catania in campo al “Capozza”. Un confronto che vedrà in scena più di un ex di turno. A cominciare dalla squadra etnea, dove milita il centrale difensivo Andrea Allegretto: per lui una breve esperienza in prestito a Casarano nel 2019 (Serie D) quando il suo cartellino apparteneva alla SPAL. Il difensore albanese Ertijon Gega ha lasciato la Sicilia in estate, passando proprio al Casarano – a titolo definitivo – e firmando un contratto biennale dopo avere trovato poco spazio con la squadra di mister Toscano.

Il laterale sinistro Giovanni Pinto, invece, ha totalizzato una ottantina di presenze col Catania in Serie C vivendo anche la sfortunata esperienza del fallimento. Riprendiamo alcune dichiarazioni rilasciate dal ragazzo ai nostri microfoni tempo fa, ricordando Catania: “In Sicilia ho passato tre anni negativi sotto il profilo sportivo e societario mentre sotto tutti gli altri punti di vista sono stati assolutamente fantastici. La gente, la tifoseria e la città sono meravigliosi ed a Catania si vive benissimo. La passione e l’amore che questa piazza ha nei confronti della propria squadra del cuore la rendono una delle realtà più importanti d’Italia. Questa città ti entra dentro e ti fa sentire veramente speciale ed importante”.

Cosimo Chiricò, attuale bomber del girone C di Serie C con 9 gol, di nuovo sulla strada dei rossazzurri siciliani. 6 gol e 7 assist in 43 gare disputate col Catania, dopo la sfida della passata stagione a Cava de’ Tirreni che lo vide andare vicinissimo al gol colpendo in pieno una traversa nel finale, si appresta ad affrontare ancora la formazione di Toscano da ex. Il classe 1991, in una recente intervista, ha ammesso che la tappa catanese ha rappresentato un sogno ma anche il rimpianto più grande della sua carriera, essendoci rimasto male quando seppe che non sarebbe stato riconfermato lo scorso anno da Toscano.

L’esterno catanese classe 2002 Flavio Di Dio, infine, è cresciuto nel settore giovanile del Catania e oggi fa parte della rosa del Casarano. Curiosità: l’attuale allenatore in seconda del team pugliese, Federico Giampaolo, è il fratello minore di Marco, ex allenatore del Catania in Serie A.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
FILOGRANA SERGIO (Pres. Casarano): “Momento tremendo, basta. Sabato arriva il Catania, tiriamo fuori orgoglio, qualità e carattere!”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency