VERSO CASARANO-CATANIA: da Pinto a Chiricò, gli ex di turno con un volto catanese ed il fratello di Marco Giampaolo nello staff pugliese

Sabato pomeriggio, Casarano e Catania in campo al “Capozza”. Un confronto che vedrà in scena più di un ex di turno. A cominciare dalla squadra etnea, dove milita il centrale difensivo Andrea Allegretto: per lui una breve esperienza in prestito a Casarano nel 2019 (Serie D) quando il suo cartellino apparteneva alla SPAL. Il difensore albanese Ertijon Gega ha lasciato la Sicilia in estate, passando proprio al Casarano – a titolo definitivo – e firmando un contratto biennale dopo avere trovato poco spazio con la squadra di mister Toscano.

Il laterale sinistro Giovanni Pinto, invece, ha totalizzato una ottantina di presenze col Catania in Serie C vivendo anche la sfortunata esperienza del fallimento. Riprendiamo alcune dichiarazioni rilasciate dal ragazzo ai nostri microfoni tempo fa, ricordando Catania: “In Sicilia ho passato tre anni negativi sotto il profilo sportivo e societario mentre sotto tutti gli altri punti di vista sono stati assolutamente fantastici. La gente, la tifoseria e la città sono meravigliosi ed a Catania si vive benissimo. La passione e l’amore che questa piazza ha nei confronti della propria squadra del cuore la rendono una delle realtà più importanti d’Italia. Questa città ti entra dentro e ti fa sentire veramente speciale ed importante”.

Cosimo Chiricò, attuale bomber del girone C di Serie C con 9 gol, di nuovo sulla strada dei rossazzurri siciliani. 6 gol e 7 assist in 43 gare disputate col Catania, dopo la sfida della passata stagione a Cava de’ Tirreni che lo vide andare vicinissimo al gol colpendo in pieno una traversa nel finale, si appresta ad affrontare ancora la formazione di Toscano da ex. Il classe 1991, in una recente intervista, ha ammesso che la tappa catanese ha rappresentato un sogno ma anche il rimpianto più grande della sua carriera, essendoci rimasto male quando seppe che non sarebbe stato riconfermato lo scorso anno da Toscano.

L’esterno catanese classe 2002 Flavio Di Dio, infine, è cresciuto nel settore giovanile del Catania e oggi fa parte della rosa del Casarano. Curiosità: l’attuale allenatore in seconda del team pugliese, Federico Giampaolo, è il fratello minore di Marco, ex allenatore del Catania in Serie A.

