VERSO CASARANO-CATANIA: doppio ballottaggio nel reparto offensivo etneo

Se in alcune zone del campo in questo momento le opzioni sono un pò limitate, lo stesso non può dirsi per il settore offensivo del Catania. In tal senso mister Toscano ha l’imbarazzo della scelta, potendo contare su una batteria niente di male di attaccanti e trequartisti, quando si avvicina la trasferta di Casarano: D’Ausilio, Lunetta, Stoppa, Cicerelli, Jiménez, Caturano, Forte e Rolfini. Tutti scalpitanti per tre maglie da titolari, con anche la possibilità di fare la differenza partendo dalla panchina.

In vista dell’impegno di sabato pomeriggio al “Capozza”, là davanti si dovrebbero registrare due ballottaggi in particolare: il primo (solito) riguarda l’utilizzo di uno tra Forte e Caturano, il secondo D’Ausilio o Lunetta sulla trequarti. Settimana scorsa Caturano ha giocato per la prima volta dall’inizio in maglia rossazzurra. Non è stato un esordio da titolare con gol. La rete viene costantemente ricercata dall’ex Potenza. Arriverà, è solo questione di tempo. Chissà che non possa essere proprio la tappa di Casarano il momento giusto. Forte, in ogni caso, proverà a mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte proponendosi anche lui per una maglia da titolare.

D’Ausilio, dopo una serie di prestazioni altalenanti ha messo il punto esclamativo domenica, subentrando nella ripresa a Lunetta. Il giocatore prelevato dall’Avellino – partito dalla panchina – ha avuto un impatto eccellente sulla gara, al di là dell’assist a beneficio di Cicerelli per il 2-0. Toscano lo terrà in considerazione ancora per un eventuale inserimento in corso d’opera, oppure il ragazzo prenderà il posto di Lunetta? Vedremo. L’italo-francese, attuale migliore finalizzatore della manovra con 6 gol, è sembrato invece meno straripante nelle ultime gare ma si conferma un giocatore assolutamente funzionale nell’economia del gioco di Toscano. L’allenatore sceglierà anche in base alle caratteristiche dell’avversario.

