giovedì, 20 Novembre 2025
VERSO CATANIA-LATINA: affluenza al “Massimino”, previsti numeri simili al precedente confronto casalingo

In occasione del precedente turno casalingo, il Catania ha fatto registrare la presenza di 16.556 spettatori. Avversario il Team Altamura lo scorso 9 novembre. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea. Domenica, allo stadio “Angelo Massimino”, per il confronto con il Latina si prevedono numeri molto simili. Non da record stagionale per la società rossazzurra, comunque di lusso per una categoria dove nessuna realtà al momento vanta un’affluenza così elevata. Secondo e terzo gradino del podio per Salerno e Vicenza, piazze in cui rispettivamente la media attuale è di 12.608 e 9.756 tifosi sugli spalti.

