VERSO CATANIA-LATINA: arbitra Zago della sezione di Conegliano. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 15/a giornata di Serie C. La partita Catania-Latina, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Francesco Zago della sezione di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Tesi (Padova) e Carlo De Luca (Merano). Quarto ufficiale Dario Di Francesco (Ostia Lido), Operatore FVS Giuseppe Minutoli (Messina).

In carriera Zago, nel 2013, è passato al Comitato Regionale Arbitri Veneto (CRA), l’anno successivo è tornato temporaneamente all’Organo Tecnico Sezionale (OTS). Due anni dopo, promozione nuovamente al CRA per poi, nel 2018, approdare alla CAI (Comitato Arbitrale Interregionale). L’ascesa di Zago è proseguita: nel 2019 promosso in CAN D e, infine, in CAN C nel 2022. Zago è spesso relatore alle riunioni tecniche dell’AIA fornendo anche consigli utilissimi agli arbitri più giovani sul come prepararsi mentalmente alle partite sottolineando “l’importanza di mantenere la calma e la lucidità necessaria, restando sereni di fronte a qualsiasi situazione”.

Ha arbitrato una partita del Catania, l’1-1 maturato allo stadio “Guido D’Ippolito” contro il Lamezia Terme nel campionato di Serie D il 20 novembre 2022: Palermo portò in vantaggio i rossazzurri (46′), risposero i padroni di casa con Vasilios (63′). Stesso risultato per il Latina, tra le mura amiche, al cospetto dell’ACR Messina il 25 settembre 2024: Capanni rispose al gol dello 0-1 di Pedicillo.

Passiamo alle statistiche in C del sig. Zago. Ha diretto in terza serie 32 gare (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 167 cartellini gialli e 6 cartellini rossi, fischiando 7 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 11 vittorie per le squadre di casa, 10 pareggi e 11 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C di Serie C ha diretto 10 incontri estraendo 57 cartellini gialli, 3 rossi (di cui 2 diretti) concedendo 3 rigori con un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 successi esterni: Giugliano 2-1 Siracusa, risalente al 2 novembre scorso, rappresenta l’ultimo incontro del girone C diretto dal sig. Zago.

