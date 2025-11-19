VERSO CATANIA-LATINA: casa dolce casa. Il caldo abbraccio del “Massimino” per riprendere la marcia vincente

Un rifugio sicuro e confortevole, lo stadio “Angelo Massimino” per il Catania. 6 vittorie su 7, un pareggio e 0 sconfitte. Solo il Benevento vanta lo stesso ruolino di marcia casalingo dei rossazzurri. Le 17 reti all’attivo senza subirne alcune fortificano i numeri della squadra di mister Toscano che, davanti ai propri tifosi, a parte il mezzo passo falso con il Sorrento ha sempre fatto egregiamente la sua parte. Abbiamo evidenziato, invece, in più di un’occasione che il Catania fatica ad avere continuità di rendimento (soprattutto di vittorie) lontano dalle mura amiche.

La sconfitta di Casarano, seconda in questo campionato, potrebbe lasciare delle scorie come avvenne nel post Cosenza. Scorie da andare a smaltire subito stavolta, ritrovando il caldo abbraccio dei propri sostenitori con cui si è costituito un binomio molto importante. Un vero e proprio punto di forza per il Catania. Domenica pomeriggio il popolo rossazzurro risponderà come al solito presente con 16/17mila spettatori pronti ad aiutare a risollevare il gruppo dopo una sconfitta che ha lasciato amarezza e qualche polemica per com’è maturata.

Ancora oggi è argomento di discussione la direzione di gara del “Capozza” tra i tifosi, idem la decisione di fermare per almeno un turno l’arbitro Frasynyak in C ma di consentirgli di dirigere un match di Serie A femminile. Se questa rappresenta una sorta di “punizione” da parte dell’AIA, non si comprende fino a che punto effettivamente lo sia. Al di là dell’arbitraggio di Casarano, bisogna però soprattutto riflettere sulla prestazione offerta dal Catania. E’ quello che deve fare – e sta facendo – la squadra di Toscano, chiamata a ricaricare per bene le pile. Facendosi trovare pronta al riscatto immediato davanti ai propri tifosi. Ripartendo dal carattere e dalla “fame” di vittorie evidenziate nelle precedenti apparizioni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***