VERSO CATANIA-LATINA: precedenti sotto l’Etna, si ricordano gare spesso non facili. Il 10 aprile 2022 la “partita fantasma”

Domenica pomeriggio per la sesta volta nella storia Catania e Latina si confronteranno alle pendici dell’Etna. La sfida si sarebbe dovuta giocare anche il 10 aprile di tre anni fa, ma l’interruzione da parte del Tribunale dell’esercizio provvisorio che stava tenendo in vita il club rossazzurro cancellò l’esistenza dai ranghi federali del Calcio Catania. Un colpo di spugna e gara che non si disputò. Il destino ha voluto che il Catania avesse in comune con il Latina l’esperienza legata alla figura di Benedetto Mancini, rivelatasi fatale per le sorti delle due società (i nerazzurri salutarono il calcio professionistico qualche anno prima rispetto al Catania, ndr).

Dopo la ‘partita fantasma’, due stagioni addietro Catania-Latina è tornata a giocarsi davvero al “Massimino”, considerato l’immediato ritorno tra i professionisti degli etnei. Fu una gara difficile, che vide la formazione ospite portarsi in vantaggio con Mastroianni al 18′ del primo tempo. I padroni di casa guidati da mister Tabbiani pervennero al pareggio al minuto 73 grazie alla realizzazione di Chiricò, provando poi fino alla fine a capovolgere il risultato, ma la traversa in pieno recupero negò a Bouah il 2-1. Lo scorso anno, invece, il gol di Ercolano al 60′ sfruttando un’ingenuità colossale di Di Gennaro sorprese il Catania, permettendo al Latina di fare bottino pieno.

Nelle gare precedenti si registrano due affermazioni del Catania e una del Latina. Il 26 febbraio 1978, in Serie C1, primo confronto in Sicilia e formazione ospite che riuscì ad imporsi di misura grazie alle rete di Salvatore Caiazza. Sedeva sulla panchina del Catania Carlo Matteucci. Il finale di stagione fu beffardo: il Catania, primo in classifica a parità di punti con la Nocerina, dovette spareggiare a Catanzaro e prevalsero i campani (2-1). L’anno successivo i rossazzurri guidati da Adelmo Capelli inflissero una cinquina ai pontini: il 5-1 finale portò le firme di Ciceri, Labellarte, Rappa, Morra e ancora Rappa; di Pezzuoli il gol della bandiera per i nerazzurri. Il 23 novembre 2014, unico incrocio in Serie B: decise l’incontro in favore del Catania di mister Giuseppe Sannino, la punizione di Calaiò nel primo tempo.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 2

Pareggi: 1

Vittorie Latina: 2

Gol Catania: 7

Gol Latina: 4

Serie C1 1977/78, Catania 0-1 Latina

30′ Caiazza

Serie C1 1978/79, Catania 5-1 Latina

25′ Ciceri (C), 29′ Labellarte (C), 42′ Rappa (C), 77′ Morra (C), 82′ Rappa (C), 85′ Pezzuoli (L)

Serie B 2014/15, Catania 1-0 Latina

10′ Calaiò

Serie C 2023/24, Catania 1-1 Latina

18′ Mastroiani (L), 73′ Chiricò (C)

Serie C 2024/25, Catania 0-1 Latina

60′ Ercolano

