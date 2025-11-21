VERSO CATANIA-LATINA, il doppio ex Jefferson ‘avvisa’ gli etnei: “I pontini daranno battaglia, hanno qualità”

L’attaccante brasiliano Jefferson Andrade Siqueira, doppio ex di Catania-Latina, ricorda i trascorsi nelle due squadre e ‘avvisa’ la formazione allenata da Toscano sulle insidie che nasconde la partita di domenica pomeriggio attraverso alcune dichiarazioni rilasciate a Il Messaggero:

“Ho provato emozioni forti. In nerazzurro ho vissuto la B conquistata ai playoff, il sogno accarezzato della A e il grande affetto dei tifosi, in rossazzurro ho condiviso un’annata incredibile che ci ha portati a riconquistare il professionismo. Una stagione indimenticabile. Ho avuto modo di vedere alcune partite del Latina, la squadra ha ampi margini di miglioramento. Danno tutti il massimo, possono migliorare sotto l’aspetto offensivo ma la qualità c’è, sono certo che il Latina darà battaglia anche se il pronostico sembra dalla parte del Catania, vuoi per la classifica, vuoi per il fattore campo. I nerazzurri hanno dimostrato con squadre più attrezzate di essere incisivi e di potersi adattare a ritmi più alti e ambienti più caldi”.

