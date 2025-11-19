VERSO CATANIA-LATINA: Piccolo torna al “Massimino” da ex, anche Pannitteri ritroverà i colori rossazzurri

I tifosi rossazzurri lo ricordano per i suoi trascorsi sotto l’Etna tra il 2020 e 2022, anno della radiazione del Calcio Catania dai ranghi federali. L’ex attaccante Antonio Piccolo domenica farà ritorno al “Massimino” da ex, facendo parte dello staff tecnico del Latina in qualità di allenatore in seconda. Tre anni fa lasciò il calcio giocato dopo l’addio al Catania, ripartendo dalle esperienze alla Cavese ed all’Arzignano Valchiampo per poi, appunto, sposare il progetto Latina.

Fu di Piccolo, tra l’altro, l’ultimo gol messo segno dal Calcio Catania (a Potenza) prima dell’interruzione dell’esercio provvisorio ad opera del Tribunale. Lo stesso ex calciatore commentò così la notizia della cancellazione del club: “Questo non era il finale che mi ero immaginato, non era il finale che meritavate! Vedere finire così una storia gloriosa fatta di passione, sudore, sacrificio, attaccamento viscerale alla propria terra, ai propri colori, alla maglia è stato una totale mancanza di rispetto da parte di chi queste emozioni non le capisce o meglio se ne è sbattuto altamente!”.

Domenica ritroverà i colori rossazzurri anche l’esterno offensivo Orazio Pannitteri – figlio dell’ex bomber del Catania Ciccio – cresciuto nelle giovanili del Catania. Uno stadio in cui Orazio ha sempre desiderato, un giorno, di giocare vestendo la maglia della propria città. C’è stato un momento nel quale esternò in maniera molto chiara la propria amarezza a riguardo, in un’intervista a La Casa di C rilasciata tempo fa: “Stavo per rovinarmi un altro anno. Sono arrivato lì quando avevo 9 anni facendo tutta la trafila. Vedevo sempre i miei compagni andare in Prima Squadra ad allenarsi, ma io non venivo mai chiamato. Avevo smesso di giocare, non andavo ad allenarmi. Non giocavo mai, ho deciso di concentrarmi sulla scuola. L’anno dopo poi, mio padre, mi ha convinto a ritornare”. Purtroppo per lui, durante la militanza delle giovanili del Catania, non ha mai avuto la possibilità concreta di giocarsi delle opportunità in maglia rossazzurra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***