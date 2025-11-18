VERSO CATANIA-LATINA: scocca l’ora di Rolfini dal 1′? Possibili novità in avanti

Valutazioni approfondite dello staff tecnico rossazzurro. Mister Toscano potrebbe modificare qualcosa nello schieramento tattico iniziale anche per quanto concerne il reparto offensivo. Detto di Corbari che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Quaini in mediana (alternativa Jiménez ndr), in avanti c’è la possibilità di una maglia da titolare per l’ex Vicenza Alex Rolfini. Finora è sceso in campo quattro volte, sempre da subentrato. Le caratteristiche dell’attaccante classe 1996 potrebbero essere molto utili nel tentativo di scardinare la difesa del Latina, prossimo avversario del Catania al “Massimino”. Qualora fosse impiegato dal 1′, Rolfini potrebbe agire in coppia con uno tra Caturano e Forte, Cicerelli alle spalle. Lunetta, in calo nelle ultime partite, partirebbe invece dalla panchina. Altra ipotesi, l’utilizzo della coppia “pesante” Forte-Caturano ma sembra più un’idea concretizzabile a gara in corso.

