sabato, 22 Novembre 2025
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-LATINA: Toscano ritrova i pontini per la quinta volta da allenatore,...
Catania NewsLega ProPrecedentiPrimo PianoProssimo AvversarioStatistiche

VERSO CATANIA-LATINA: Toscano ritrova i pontini per la quinta volta da allenatore, un precedente anche in B

Redazione
By Redazione
0
54
foto Catania FC

Domenica sarà il quinto confronto per Domenico Toscano, da allenatore, con il Latina. Le precedenti gare disputate anche quando era alla guida della Ternana e del Novara, dicono che al cospetto dei pontini non sono mai state sfide semplici. La prima volta, il 7 dicembre 2013, in Serie B Toscano riuscì a vincere sulla panchina della Ternana per 1-0: gol di Masi al 67′, in campo l’ex rossazzurro Antenucci ed in panchina Litteri, catanese che nella stagione 2022/23 ha vestito proprio la maglia del Catania.

L’anno successivo, in Coppa Italia, fu invece il Latina ad avere la meglio contro il Novara di Toscano. Pettinari (25′) e Corazza (78′) a segno nei minuti regolamentari, poi i nerazzurri riuscirono a spuntarla nella lotteria dei rigori. Sul rettangolo verde, tra le fila del Novara, gli ex Catania Bergamelli, Garufo e Pesce mentre un altro giocatore con trascorsi in rossazzurro, Paolucci, giocò in attacco dal 1′ e l’ex difensore del Catania Andrea Esposito rimase in panchina. Poi, nello scorso campionato di Serie C, vittoria del Latina al “Massimino” per 1-0 con gol di Ercolano e poker catanese al “Francioni” (1-4) caratterizzato dai gol, tutti nella ripresa, di Ekuban (50′), Montalto (54′), Jimenez (72′ e 82′), Saccani (autorete al 93′).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI – 22 Novembre 2009: Catania, Martinez “esonera” Zenga a Palermo
Articolo successivo
CATANIA-LATINA: previsioni meteo al “Massimino”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency