VERSO CATANIA-LATINA: Toscano ritrova i pontini per la quinta volta da allenatore, un precedente anche in B

Domenica sarà il quinto confronto per Domenico Toscano, da allenatore, con il Latina. Le precedenti gare disputate anche quando era alla guida della Ternana e del Novara, dicono che al cospetto dei pontini non sono mai state sfide semplici. La prima volta, il 7 dicembre 2013, in Serie B Toscano riuscì a vincere sulla panchina della Ternana per 1-0: gol di Masi al 67′, in campo l’ex rossazzurro Antenucci ed in panchina Litteri, catanese che nella stagione 2022/23 ha vestito proprio la maglia del Catania.

L’anno successivo, in Coppa Italia, fu invece il Latina ad avere la meglio contro il Novara di Toscano. Pettinari (25′) e Corazza (78′) a segno nei minuti regolamentari, poi i nerazzurri riuscirono a spuntarla nella lotteria dei rigori. Sul rettangolo verde, tra le fila del Novara, gli ex Catania Bergamelli, Garufo e Pesce mentre un altro giocatore con trascorsi in rossazzurro, Paolucci, giocò in attacco dal 1′ e l’ex difensore del Catania Andrea Esposito rimase in panchina. Poi, nello scorso campionato di Serie C, vittoria del Latina al “Massimino” per 1-0 con gol di Ercolano e poker catanese al “Francioni” (1-4) caratterizzato dai gol, tutti nella ripresa, di Ekuban (50′), Montalto (54′), Jimenez (72′ e 82′), Saccani (autorete al 93′).

