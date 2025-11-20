giovedì, 20 Novembre 2025
VERSO CATANIA-LATINA: Toscano valuta la soluzione migliore per sostituire Pieraccini

foto Catania FC

Il Catania ha fornito in queste ore un aggiornamento spiacevole: l’infortunio di Pieraccini. Il tecnico Mimmo Toscano dovrà, pertanto, ridisegnare la difesa domenica tenendo anche conto delle assenze di Martic e degli squalificati Ierardi e Quaini che riducono drasticamente le scelte nel reparto. Sono tre le principali ipotesi per sopperire alla mancanza del difensore prelevato in estate dal Cesena: l’impiego dal 1′ dell’ex Picerno Allegretto (mancino di piede e, quindi, adattato sul centro-destra), oppure l’arretramento di Corbari o Casasola. L’utilizzo di Corbari costringerebbe Toscano a mutare qualcosa anche in mediana, inserendo l’italo-spagnolo Jiménez facendo coppia con Di Tacchio. Qualora ad agire in difesa fosse Casasola, invece, sull’out di destra a centrocampo agirebbe D’Ausilio.

