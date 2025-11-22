VERSO CATANIA-LATINA: tra defezioni e voglia di riscatto, rossazzurri di scena al “Massimino”. Le ipotesi di formazione

Dimenticare al più presto Casarano contando sul “caldo abbraccio” del pubblico amico per riprendere a marciare. Questo è lo stato d’animo dominante in casa Catania alla vigilia dell’imminente match casalingo con il Latina, avversario reduce da due sconfitte consecutive che l’hanno fatto arretrare in zona play-out. I rossazzurri sono chiamati a trasformare la rabbia in energia positiva al fine di cacciare via i fantasmi del match in terra salentina.

Spetta a mister Toscano e ai suoi giocatori infondere fiducia nell’ambiente e riprendere il filo del discorso interrotto dal secondo ko di questo campionato. Sarà interessante osservare sia il tipo di prestazione che la squadra sarà in grado di produrre nell’arco dei 90′ che l’atteggiamento mentale durante la partita. Per avere la meglio su un avversario inferiore sulla carta sarà necessario dimostrare fame, convinzione dei propri mezzi e grande abnegazione tattica viste le tante assenze annunciate tra le fila etnee.

La settimana d’avvicinamento alla sfida valevole per la 15ª giornata di campionato ha visto lo staff rossazzurro fare i conti con l’infermeria andata riempiendosi. Agli squalificati Ierardi (alle prese anche con un’ernia discale per la quale dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico) e Quaini si è aggiunto nei giorni scorsi Pieraccini, fermato da un problema al flessore della coscia destra. In difesa si apre quindi il ventaglio delle ipotesi su chi affiancherà Di Gennaro e Celli, dall’utilizzo di Allegretto fino all’arretramento di uno tra Casasola e Corbari.

Mister Toscano sta valutando la soluzione migliore per sostituire il fidato difensore ex Cesena, il quale si va ad aggiungere ai lungodegenti Raimo, Martic, Aloi e Chilafi nella lista degli indisponibili. Il probabile undici di partenza rossazzurro vedrebbe, schierato con il modulo 3-4-2-1, Dini a protezione dei legni con Allegretto, Di Gennaro e Celli dietro, Casasola, Corbari, Di Tacchio e Donnarumma in mezzo e il duo Lunetta-Cicerelli alle spalle di Forte o Caturano. C’è anche l’opzione Rolfini da non scartare.

Il Latina è reduce da due sconfitte consecutive con Siracusa e Cosenza che l’hanno fatto scivolare nella zona calda della graduatoria, tuttavia a preoccupare maggiormente in questa fase è la produzione offensiva della squadra. Giacomo Parigi, principale riferimento d’attacco dei leoni alati, è a secco di gol da oltre due mesi dopo aver timbrato il cartellino nelle prime due apparizioni in maglia pontina. Nel complesso le nove reti siglate in quattordici partite equivalgono al secondo peggior attacco del Girone C dietro al Foggia. Bottino piuttosto scarno per una squadra chiamata ad ottenere la permanenza in Serie C senza troppi patemi.

Tocca quindi a mister Alessandro Bruno (il quale si avvale dell’ex di turno Antonio Piccolo nel ruolo di vice) trovare l’antidoto corretto per guarire i “malanni” di cui è afflitta la squadra, a secco di vittorie dal 3 ottobre (1-0 al Benevento) e capace di vincere soltanto una volta lontano dalle mura amiche (0-2 a Cava de’ Tirreni alla 6ª giornata). La probabile formazione di partenza vedrebbe, disposti con il 3-5-2, Mastrantonio in porta con Marenco, Calabrese e Parodi in difesa, Ercolano, Pellitteri, Hergheligiu, Riccardi e Porro a centrocampo e uno tra Fasan ed Ekuban in appoggio a Parigi.

La direzione del match è affidata al sig. Francesco Zago della sezione AIA di Conegliano, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Leonardo Tesi di Padova e Carlo De Luca di Merano; IV Ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido, Operatore FVS Giuseppe Minutoli di Messina. L’incontro sarà visibile su Sky/NOW oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

