VERSO CATANIA-LATINA (video): l’ultima vittoria rossazzurra nel segno di Calaiò

Domenica, Catania in campo contro il Latina provando a centrare un successo che sotto l’Etna, al cospetto dei pontini manca dal 23 novembre 2014. Undici anni fa, dunque. Le due squadre si confrontarono nel campionato di Serie B. Una magia dell’attaccante palermitano Emanuele Calaiò, direttamente da calcio di punizione, regalò al Catania di mister Giuseppe Sannino i tre punti al “Massimino” portandosi a 19 punti, a -3 dalla zona playoff.
Rete decisiva arrivata nel primo tempo: Alessandro Rosina guadagnò un prezioso fallo dal limite dell’area dopo aver saltato due uomini in rapida successione. Della battuta della punizione si incaricò Calaiò, scavalcando la barriera con una parabola perfetta e battendo Farelli. Vittoria comunque sofferta al cospetto di un avversario che cercò in più occasioni la via del gol. Si ricorda anche una clamorosa occasione sprecata nella ripresa dall’allora centrocampista rossazzurro Escalante. Allenatore del Latina Roberto Breda, che fu calciatore del Catania nel 2002.
VIDEO: gli highlights della partita
