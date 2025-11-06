VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA: alla scoperta della squadra di mister Mangia

Il Team Altamura sarà il prossimo avversario che renderà visita al Catania sul terreno del “Massimino”. I rossazzurri avranno di fronte una squadra che attualmente è in 11° posizione con 15 punti, bottino sin qui accumulato vincendo 3 partite con Cavese, Picerno e Foggia, pareggiandone 6 e uscendo sconfitta al cospetto di squadre più quotate come Casertana, Crotone e Benevento.

Il rendimento interno si lascia preferire a quello esterno, laddove la compagine pugliese è riuscita a conquistare 6 punti in altrettanti incontri disputati lontano dalle mura amiche. Il Team Altamura deve fare i conti con la scarsa prolificità in fase offensiva, avendo realizzato 12 gol di cui soltanto 3 fuori casa. L’attaccante Giuseppe Simone, seconda punta di ruolo impiegato centravanti, è il miglior realizzatore della squadra con sole 3 reti siglate.

Per l’occasione il Catania ritroverà sulla propria strada Devis Mangia, allenatore di rientro in Italia dopo alcuni anni all’estero con esperienze in Romania (Universitatea Craiova, vincendo la coppa nazionale nella stagione 2017-18) e alla guida della nazionale maltese. Mangia in carriera è stato per breve tempo sulla panchina del Palermo in Serie A e proprio la fine del rapporto con il club rosanero coincise con la sconfitta in un derby con il Catania vinto 2-0 dai rossazzurri con reti di Lodi e Maxi Lopez.

Ripartito in estate da Altamura, la sua squadra è in serie utile da tre partite avendo vinto contro Picerno e Foggia e pareggiato 1-1 sabato scorso in casa con il Cosenza. Tra gli elementi più in vista dell’organico vi sono il difensore centrale Fabrizio Poli, il terzino destro ex Bologna Ibrahima Mbaye, i centrocampisti Marco Crimi e Daniele Franco, gli esterni Marco Rosafio e Franco Lepore e il fantasista Alessio Curcio, vecchia conoscenza del pubblico catanese avendo militato in rossazzurro per un breve periodo nell’annata 2019-20 (14 presenze e 4 gol).

A questa ossatura esperta si è unito nei giorni scorsi il classe 2007 Chec Bebel Doumbia, centrocampista del Burkina Faso sulle cui tracce vi erano anche alcune squadre di Serie A. Si tratta di un innesto di prospettiva che potrebbe fornire fisicità (alto 193 cm) e freschezza in mezzo al campo. Il probabile schieramento di domenica potrebbe vedere, nel 3-4-3 di partenza, davanti all’estremo difensore Viola un terzetto composto da Lepore, Silletti e Zazza, con Mogentale, Nazzaro, Dipinto e Grande a centrocampo e Rosafio, Simone, Curcio a completare l’undici di partenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***