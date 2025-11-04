VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA: arbitra Sacchi di Macerata, statistiche e precedenti del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 13/a giornata di Serie C. La partita Catania-Team Altamura, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea (Molfetta) e Cosimo Schirinzi (Casarano). Quarto ufficiale Dario Madonia (Palermo), Operatore FVS Giuseppe Minutoli (Messina).

Due precedenti da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” marchigiano: il pari casalingo contro il Latina per 1-1 in data 8 ottobre 2023 con reti di Mastroianni e Chiricò, la vittoria di misura nel derby siciliano vinto a Messina il 16 marzo scorso e deciso dal gol di Lunetta nel primo tempo. Due precedenti anche con l’Altamura: l’1-1 a Benevento risalente al 18 gennaio 2025 e l’1-0 inflitto in casa all’Audace Cerignola il 19 aprile 2025.

Passiamo alle statistiche in C del sig. Sacchi, arbitro inquadrato nella CAN C dal 2022 e fratello del più noto Juan Luca (arbitro di Serie A). Ha diretto in terza serie 46 gare (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 217 cartellini gialli e 5 cartellini rossi (una volta per somma di ammonizioni), fischiando 9 calci di rigore.

Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 21 vittorie per le squadre di casa, 12 pareggi e 13 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Ha esordito anche in Serie B dirigendo il match Pisa 3-1 Ternana del 26 novembre 2022 (Livieri, ex portiere del Catania, difendeva i pali nerazzurri ndr). Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 17 incontri estraendo 88 cartellini gialli, 1 rosso e concedendo 4 rigori con un bilancio di 4 successi casalinghi, 6 pareggi e 7 acuti esterni.

