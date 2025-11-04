martedì, 4 Novembre 2025
VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA: formazione, prime impressioni in vista di domenica

foto Catania FC

Arrivata la stangata per Ierardi, resta da capire chi prenderà il suo posto domenica pomeriggio. L’ipotesi di arretrare Quaini sulla linea dei difensori sembra la più concreta nel caso in cui Pieraccini non fosse in grado di recuperare. Altrimenti Casasola agirebbe da braccetto destro, oppure verrebbe adattato Allegretto (mancino di piede). Con l’eventuale disponibilità di Pieraccini, invece, si andrebbe verso la conferma del duo di centrocampo formato da Quaini e Di Tacchio, entrambi diffidati. Corbari rappresenta la principale opzione in mediana, meno probabile l’utilizzo in mezzo al campo di Jiménez o del classe 2004 Ardijan Chilafi. Per il resto, mister Toscano dovrebbe confermare Lunetta e Cicerelli a supporto di Forte. Queste le prime impressioni in vista del confronto casalingo con il Team Altamura.

