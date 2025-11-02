VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA: nuovo confronto con i pugliesi al “Massimino” dopo il 2-0 della scorsa stagione

Per la seconda volta in competizioni ufficiali si confronteranno allo stadio “Angelo Massimino”, nella prossima giornata di campionato, Catania e Team Altamura dopo il confronto risalente alla passata stagione che ha visto i rossazzurri imporsi per 2-0 in campionato: a segno Carpani e Inglese tra il 24′ e 31′ realizzando una vittoria fuori discussione davanti a circa 18mila spettatori.

In occasione del primo gol, Jimenez calcia alla destra di Pane che respinge il tiro, la palla è ancora lì e Carpani interviene come un falco insaccando. La seconda rete vede Jimenez recuperare palla, l’Altamura protesta per un presunto fallo ma l’arbitro lascia correre, servizio per Inglese che entra in area, prende la mira e non lascia scampo a Pane calciando con precisione. I biancorossi tentano di rientrare in partita ma fanno poco per impensierire la difesa del Catania. Successo ottenuto attraverso una prova convincente per dinamismo, grinta, qualità e attenzione nei minimi particolari. Popolo rossazzurro che, per l’occasione, ha ricordato il decimo anniversario della morte del tifoso ‘Bomboletta’.

VIDEO: Catania 2-0 Team Altamura, gli highlights

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***