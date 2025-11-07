VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA: previsti circa 17mila spettatori sugli spalti

Più di 3mila i tagliandi ceduti dall’apertura della prevendita. Curva Nord esaurita già da mercoledì, lo sarà anche la Sud. Considerando il numero di abbonati (12.080) e che c’è tempo fino a domenica per l’acquisto dei biglietti, in vista di Catania-Team Altamura, match valido per la 13/a giornata del girone C di Serie C, si prevede allo stadio “Angelo Massimino” una cornice di pubblico di circa 17mila spettatori. Numeri un pò al ribasso rispetto agli ultimi confronti casalinghi con Salernitana e Benevento, comunque di grandissimo spessore per la Lega Pro e ben più alti di qualsiasi altra piazza del campionato di terza serie.

