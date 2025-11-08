VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA: scelte pressochè obbligate in difesa e a centrocampo. Le ipotesi di formazione

Il Catania è proiettato all’imminente gara di campionato che lo vedrà opposto al Team Altamura domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” (calcio d’inizio alle ore 14:30). La formazione guidata da Mimmo Toscano è reduce dal pareggio di Caserta per 2-2, risultato maturato tra rimpianti e ingenuità dei singoli costate caro ai fini dell’esito finale. Il match in terra campana ha lasciato l’amaro in bocca per il modo in cui si è chiuso ma la squadra deve trarre indicazioni preziose per il futuro. Già questa domenica sarà interessante rilevare il grado di reazione del gruppo.

La settimana di lavoro è trascorsa tra defezioni importanti che riducono alcune rotazioni in determinate zone del campo, più specificatamente a centrocampo dove mister Toscano si ritrova con capitan Di Tacchio, Quaini (entrambi diffidati) e Corbari più Jimenez arretrato in caso di necessità. A disposizione anche il classe 2006 Forti. Dietro, scongiurato il forfait di Pieraccini. Il difensore romagnolo sarà abile e arruolabile per il match casalingo con i pugliesi e troverebbe posto dal primo minuto nella retroguardia a tre con Di Gennaro e Celli a completare il reparto arretrato (Dini in porta).

A centrocampo le scelte sono pressoché obbligate: Casasola, Quaini (o Corbari), Di Tacchio e Donnarumma scenderebbero in campo dall’inizio. In avanti, con Lunetta e Cicerelli sulla trequarti, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Salvatore Caturano, a caccia della prima da titolare in maglia rossazzurra e pronto in caso a far rifiatare il compagno di reparto Francesco Forte.

Il Team Altamura arriva a Catania non per fare da comparsa alla cornice dei circa 17mila spettatori previsti domenica sugli spalti del “Massimino”. La squadra allenata da Devis Mangia (di rientro in Italia dopo alcune esperienze all’estero tra Romania e Malta) ha le carte per dare fastidio a chiunque ed è in serie utile da tre partite (due vittorie e un pareggio per 1-1 con il Cosenza nell’ultimo incontro disputato). Al cospetto degli etnei mister Mangia dovrebbe schierare l’undici tipo. Nell’ipotetico 3-4-3 di partenza, davanti al portiere Viola agirebbero Zazza, Silletti e Lepore, con Mogentale, Nazzaro, Dipinto e Grande a centrocampo, Rosafio, Simone e Curcio a completare la probabile formazione.

La direzione del match è affidata al sig. Gabriele Sacchi della sezione AIA di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Cosimo Schirinzi di Casarano; IV Ufficiale Dario Madonia di Palermo, Operatore FVS Giuseppe Minutoli di Messina. L’incontro sarà visibile a pagamento su Sky/NOW oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***