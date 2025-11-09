VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA (video): riviviamo la vittoria della passata stagione

Il Catania torna ad affrontare il Team Altamura al “Massimino” dopo il 2-0 inflitto nello scorso campionato di Serie C. Era il 12 Ottobre ed i rossazzurri ottennero la terza vittoria di fila dopo i successi riportati con Monopoli e Casertana. Prova convincente per dinamismo, grinta, qualità e attenzione nei minimi particolari. Sorrisse il popolo rossazzurro, che per l’occasione ebbe modo di ricordare il decimo anniversario della morte del tifoso ‘Bomboletta’ e inviato un messaggio di sostegno all’indirizzo dell’allora direttore sportivo etneo Daniele Faggiano, alle prese con problemi di salute.

Si ricorda che la squadra di Mimmo Toscano aveva da subito il pallino del gioco in mano, creando una serie di occasioni fino ad arrivare al gol realizzato al minuto 24: conclusione di Jimenez alla destra di Pane che respinse il tiro, palla ancora lì e Carpani intervenne come un falco, insaccando. L’Altamura provò timidamente a reagire ma il Catania concesse poco o nulla agli avversari. Anzi, al 31′ furono ancora i rossazzurri a trovare la via della rete. Recupero palla di Jimenez, proteste ospiti per un presunto fallo ma l’arbitro lasciò correre, servizio per Inglese che, entrato in area, prese la mira non lasciando scampo a Pane.

I biancorossi tentarono di rientrare in partita, facendo però ben poco per impensierire la difesa del Catania. Ritmi meno elevati nel corso della ripresa, Catania in gestione del doppio vantaggio. Il primo tiro in porta effettuato dalla squadra pugliese portò la firma di Franco, con un sinistro velenoso dai 35 metri respinto in angolo da Adamonis (67′). Nei minuti successivi altre occasioni di marca catanese non adeguatamente sfruttate dal neo entrato Montalto e D’Andrea.

VIDEO: Catania 2-0 Team Altamura, gli highlights

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***