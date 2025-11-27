VERSO PICERNO-CATANIA: alla scoperta della formazione lucana

È un Picerno rinfrancato dal ritorno al successo, quello che sabato pomeriggio ospiterà il Catania nel match valevole per la 16ª giornata di campionato. L’affermazione sul campo di Monopoli ha infatti dato nuova linfa al cammino della formazione lucana, reduce da un periodo deludente sul piano dei risultati che ha determinato anche il cambio della guardia in panchina.

Dopo la 9ª giornata Valerio Bertotto ha rilevato Claudio De Luca, raccogliendo il primo risultato utile dopo tre partite sotto la sua gestione (2-2 in casa con la Cavese) e riportando la squadra al successo sabato scorso a Monopoli. Una vittoria senza appello frutto di una prestazione accorta e tatticamente ordinata, con tanti duelli vinti in mezzo al campo e la capacità di ribaltare l’azione da difensiva a offensiva.

Si è trattato del giusto premio per una formazione che sin qui ha stentato a decollare, avendo raccolto 13 punti su 15 partite disputate con molte reti incassate. La porta picernese risulta essere la più battuta del Girone C di Serie C con 32 gol subiti, sintomo di una squadra ancora in cerca di un assetto più equilibrato per competere con le altre compagini in lotta per non retrocedere.

La capacità di scovare talenti, anche pescando dalle categorie inferiori, o rilanciare giocatori reduci da stagioni opache è sempre stato il marchio di fabbrica di questo club attento ai bilanci e abile nel creare un calcio valoriale. Anche quest’anno si è puntato molto sulla linea verde con l’aggiunta di qualche pedina più esperta come testimonia il recente tesseramento del centrocampista Baldassin, il cui ingaggio è stato ufficializzato nella giornata di lunedì, o quello del portiere Marcone anch’esso prelevato dagli svincolati a fine ottobre.

L’attaccante italo-portoghese Leo Abreu, decisivo a Monopoli con una doppietta, sarà l’osservato speciale della retroguardia etnea. L’ex punta del Cassino è il principale riferimento offensivo di una squadra abitualmente disposta in campo con il 4-2-3-1. Davanti all’estremo difensore Marcone sono soliti agire Veltri, Frison, Vimercati e Pistolesi, con Pugliese-Djibril coppia mediana e Maiorino, Petito ed Esposito dietro Abreu. L’attaccante esterno Milos Bocic, giunto in prestito proprio dal Catania, rappresenta un’alternativa offensiva a disposizione di Bertotto.

