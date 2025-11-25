VERSO PICERNO-CATANIA: Allegretto scalpita, il difensore ritrova i lucani

“Ho giocato in Basilicata per quattro stagioni e mezza. Sarà una bella emozione ritrovare gli ex compagni. Sono arrivato in squadra dopo il Covid, il club era retrocesso in D. A settembre non ero al top della forma, i dirigenti hanno creduto in me e ho conquistato il posto da titolare, vinto i playoff di D, ho giocato tanto anche in C. A 20 anni non era scontato”. Con queste parole Andrea Allegretto, difensore del Catania, ricorda in un’intervista concessa al quotidiano La Sicilia i suoi trascorsi con la maglia dell’AZ Picerno, prossimo avversario del Catania in campionato.

Domenica Allegretto ha esordito per la prima volta da titolare in questa stagione tra le fila etnee, dando il suo valido contributo alla causa malgrado il ruolo non propriamente suo. Si è trattata della 15/a apparizione in assoluto difendendo i colori rossazzurri. Il Catania lo ha prelevato lo scorso anno proprio dal club lucano, con cui ha collezionato ben 90 presenze condite da un gol. Vincenzo Greco, Direttore Generale del Picerno, parlò di “ennesima plusvalenza” nel commentare il trasferimento di Allegretto.

