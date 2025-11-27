VERSO PICERNO-CATANIA: Forte, fortissimamente Forte? La punta verso una nuova maglia da titolare al “Curcio”

Le due precedenti apparizioni con Team Altamura e Casarano le aveva fatte registrare partendo dalla panchina. Domenica scorsa, contro il Latina, mister Toscano ha deciso di collocarlo nell’undici di partenza preferendolo a Salvatore Caturano. Scelta rivelatasi azzeccata, poichè è stato proprio Francesco Forte a mettere la firma sulla vittoria del Catania. Un gran gol, quello siglato dalla punta romana nei minuti iniziali del primo tempo su assist pregevole di Jimenez. Esecuzione stilisticamente perfetta, nulla da fare per il portiere avversario che, in seguito, ha contribuito a tenere in bilico il risultato negando più volte ai rossazzurri il raddoppio.

Forte, peraltro, si è sbloccato in zona gol dopo un mese di digiuno. Una volta gonfiata la rete ha potuto liberare tutta la sua gioia esultando insieme con i compagni ed il popolo etneo. Un ritorno in campo da titolare prezioso, gol a parte, per l’ottimo lavoro svolto a supporto della squadra anche in fase di non possesso. La bontà della prestazione offerta non può passare inosservata. La punta prelevata in prestito dall’Ascoli si candida ad una nuova maglia da titolare sabato, quando il Catania se la vedrà con l’AZ Picerno in trasferta. Dovrebbe essere ancora lui il favorito per giocare dal 1′, con Caturano che subentrerebbe in corso d’opera.

