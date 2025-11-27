giovedì, 27 Novembre 2025
HomeCatania NewsVERSO PICERNO-CATANIA: Forte, fortissimamente Forte? La punta verso una nuova maglia da...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

VERSO PICERNO-CATANIA: Forte, fortissimamente Forte? La punta verso una nuova maglia da titolare al “Curcio”

Redazione
By Redazione
0
136
foto Catania FC

Le due precedenti apparizioni con Team Altamura e Casarano le aveva fatte registrare partendo dalla panchina. Domenica scorsa, contro il Latina, mister Toscano ha deciso di collocarlo nell’undici di partenza preferendolo a Salvatore Caturano. Scelta rivelatasi azzeccata, poichè è stato proprio Francesco Forte a mettere la firma sulla vittoria del Catania. Un gran gol, quello siglato dalla punta romana nei minuti iniziali del primo tempo su assist pregevole di Jimenez. Esecuzione stilisticamente perfetta, nulla da fare per il portiere avversario che, in seguito, ha contribuito a tenere in bilico il risultato negando più volte ai rossazzurri il raddoppio.

Forte, peraltro, si è sbloccato in zona gol dopo un mese di digiuno. Una volta gonfiata la rete ha potuto liberare tutta la sua gioia esultando insieme con i compagni ed il popolo etneo. Un ritorno in campo da titolare prezioso, gol a parte, per l’ottimo lavoro svolto a supporto della squadra anche in fase di non possesso. La bontà della prestazione offerta non può passare inosservata. La punta prelevata in prestito dall’Ascoli si candida ad una nuova maglia da titolare sabato, quando il Catania se la vedrà con l’AZ Picerno in trasferta. Dovrebbe essere ancora lui il favorito per giocare dal 1′, con Caturano che subentrerebbe in corso d’opera.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA SALERNITANA: “Tanti tifosi granata abbracciano virtualmente Cicerelli. Chi tutela i calciatori di maggior talento?”
Articolo successivo
CALENDARIO: un mese alla chiusura del 2025. Dal Picerno all’Atalanta U23, i prossimi ostacoli del Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency