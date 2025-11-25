martedì, 25 Novembre 2025
VERSO PICERNO-CATANIA: Quaini, due possibilità d’impiego sabato

Redazione
By Redazione
foto Catania FC

Alessandro Quaini è rientrato dalla squalifica dopo avere scontato un turno di stop inflitto dalla giustizia sportiva. Nel contesto di un Catania che fa i conti con l’infermeria piena, mister Toscano ritrova la disponibilità di un giocatore che può garantire più opzioni spiccando anche per la sua duttilità. Domenica scorsa l’allenatore rossazzurro ha schierato in mezzo al campo la coppia Di Tacchio-Corbari. Adesso sarà interessante vedere se Quaini tornerà a prendere il posto posto in mediana sostituendo Corbari. Ma c’è anche un’altra ipotesi: l’utilizzo di Quaini in difesa come braccetto destro preferendolo ad Allegretto. Quest’ultimo, ex di turno, scalpita per giocare a Picerno e, malgrado abbia giocato a piede invertito si è ben comportato da titolare nella gara vinta contro il Latina. Potrebbe essere riconfermato, viste le assenze di Pieraccini e Ierardi. Non è comunque da trascurare l’opzione Quaini nel reparto arretrato.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

