VERSO PICERNO-CATANIA: quando Curcio firmò il primo successo rossazzurro in Basilicata

Spazio amarcord in vista della trasferta del Catania che affronterà l’AZ Picerno. In questa sede ci soffermiamo sul confronto che vide per la prima volta le due squadre sfidarsi in competizioni ufficiali in Basilicata. Era il Catania allenato da Cristiano Lucarelli, vittorioso dopo un avvio di gara non semplice.
Al 17’ vantaggio picernese a firma di Santaniello, che sfruttò una disattenzione difensiva superando Furlan. Poco dopo Vrdoljak fallì da pochi passi la chance per raddoppiare. Con il passare dei minuti il Catania reagì, conquistando campo e trovando la rete del pari: al 36’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, assist di Silvestri a beneficio di Curcio, pronto ad insaccare. Momento favorevole al Catania che continuò a premere sull’acceleratore, ribaltando il risultato pochi minuti prima dell’intervallo su calcio di rigore trasformato ancora da Curcio (penalty procurato da Di Molfetta).
Nella ripresa i padroni di casa tentarono di riequilibrare le sorti dell’incontro ma la squadra dell’Elefante gestì senza troppi patemi il prezioso vantaggio, evidenziando una tenuta difensiva decisamente migliore rispetto alle battute iniziali. Catania che dopo tre partite a secco di gol e vittorie tornò al successo, in rimonta, grazie alla doppietta di Curcio battendo il Picerno di Giacomarro.
VIDEO: gli highlights di Picerno-Catania
TABELLINO PARTITA
PICERNO (3-5-2): Pane; Priola, Lorenzini, Ferrani; Melli (52′ Vanacore), Pitarresi, Vrdoljak (53′ Esposito), Kosovab (87′ Donnarumma), Squillace (53′ Guerra); Cecconi (65′ Nappello), Santaniello. A disp.: Cavagnaro, Fontana, Zaffagnini, Brumat, Romizi, Ruggieri, Ripa. All. Giacomarro.
CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Biagianti (74′ Salandria), Rizzo; Biondi (60′ Esposito), Curcio (60′ Beleck), Capanni (60′ Welbeck); Di Molfetta (84′ Mazzarani). A disp.: Martinez, Marchese, Di Grazia, Salandria, Vicente, Manneh, Barisic. All. Lucarelli.
ARBITRO: Maranesi di Ciampino (Carrelli-Pompei Poentini).
MARCATORI: 18′ Santaniello, 37′, 41′ rig. Curcio
NOTE: Ammoniti: Calapai (C), Priola (P)
