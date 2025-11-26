mercoledì, 26 Novembre 2025
HomeAmarcordVERSO PICERNO-CATANIA: quando un rigore di Moro regalò i tre punti all’Elefante
AmarcordCatania NewsEx RossoazzurriLega ProMultimediaVideoPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO PICERNO-CATANIA: quando un rigore di Moro regalò i tre punti all’Elefante

Redazione
By Redazione
0
861

Era il mese di ottobre dell’anno 2021 quando il Catania affrontò il Picerno per la terzultima volta fuori casa. Si giocava al “Donato Curcio” e vinsero i rossazzurri grazie al rigore trasformato dal solito Luca Moro nel finale. Gli uomini di Luciano Mularoni, che sostituì lo squalificato Francesco Baldini in panchina, non sfruttarono varie palle gol, prima di realizzare il calcio di rigore che valse la conquista dei 3 punti.

Al minuto 79 il Catania trovò il gol-vittoria. Moro, ben servito da Greco, si incuneò in area e, toccato da dietro da un difensore, ottenne il penalty, trasformato poi in modo impeccabile dallo stesso numero 24. Nello sprint finale prima il Catania sfiorò il 2-0 con la punizione di Provenzano ben respinta dall’estremo difensore melandrino (87’), poi si salvò grazie al palo interno che impedì alla conclusione dal limite di Terranova di insaccarsi alle spalle di Sala (89’). Dopo 4’ di recupero vissuti un po’ in sofferenza l’Elefante seppe stringere i denti incamerando l’intera posta.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 79′ Moro (rig.)
PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Setola (86′ D’Angelo), Ferrani, Allegretto, Guerra; Dettori, Pitarresi; Carrà (81′ Stasi), Reginaldo, Vivacqua (45′ De Marco); Coratella (64′ Terranova).
A disp. di Palo: Viscovo, Summa, De Franco, Finizio, Alcides Dias, De Ciancio, De Cristofaro, Gerardi.
CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton (60′ Ercolani), Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado (83′ Izco), Greco (83′ Ropolo); Piccolo (71′ Provenzano), Moro, Biondi (50′ Russotto)
A disp. di Mularoni: Coriolano, Borriello, Pino, Cataldi, Sipos.
ARBITRO: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia)
Assistenti: Marco Porcheddu (Oristano) e Giuseppe Lipari (Brescia)
Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce)
AMMONITI: Pinto, Pitarresi, Allegretto, Reginaldo, Rosaia, Calapai

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MICALE: “Aspettiamoci altri arbitraggi similari. Catania, bene i tre punti ma importante essere molto più concreti in zona gol”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency