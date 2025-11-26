VERSO PICERNO-CATANIA: quando un rigore di Moro regalò i tre punti all’Elefante

Era il mese di ottobre dell’anno 2021 quando il Catania affrontò il Picerno per la terzultima volta fuori casa. Si giocava al “Donato Curcio” e vinsero i rossazzurri grazie al rigore trasformato dal solito Luca Moro nel finale. Gli uomini di Luciano Mularoni, che sostituì lo squalificato Francesco Baldini in panchina, non sfruttarono varie palle gol, prima di realizzare il calcio di rigore che valse la conquista dei 3 punti.
Al minuto 79 il Catania trovò il gol-vittoria. Moro, ben servito da Greco, si incuneò in area e, toccato da dietro da un difensore, ottenne il penalty, trasformato poi in modo impeccabile dallo stesso numero 24. Nello sprint finale prima il Catania sfiorò il 2-0 con la punizione di Provenzano ben respinta dall’estremo difensore melandrino (87’), poi si salvò grazie al palo interno che impedì alla conclusione dal limite di Terranova di insaccarsi alle spalle di Sala (89’). Dopo 4’ di recupero vissuti un po’ in sofferenza l’Elefante seppe stringere i denti incamerando l’intera posta.
TABELLINO PARTITA
MARCATORI: 79′ Moro (rig.)
PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Setola (86′ D’Angelo), Ferrani, Allegretto, Guerra; Dettori, Pitarresi; Carrà (81′ Stasi), Reginaldo, Vivacqua (45′ De Marco); Coratella (64′ Terranova).
A disp. di Palo: Viscovo, Summa, De Franco, Finizio, Alcides Dias, De Ciancio, De Cristofaro, Gerardi.
CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton (60′ Ercolani), Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado (83′ Izco), Greco (83′ Ropolo); Piccolo (71′ Provenzano), Moro, Biondi (50′ Russotto)
A disp. di Mularoni: Coriolano, Borriello, Pino, Cataldi, Sipos.
ARBITRO: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia)
Assistenti: Marco Porcheddu (Oristano) e Giuseppe Lipari (Brescia)
Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce)
AMMONITI: Pinto, Pitarresi, Allegretto, Reginaldo, Rosaia, Calapai
