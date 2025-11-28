VERSO PICERNO-CATANIA: Toscano predica coesione per vincere in trasferta. Le ipotesi di formazione

Il Catania punta su coesione e unita d’intenti per tornare a vincere in trasferta. Sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14:30) i rossazzurri saranno di scena sull’ostico campo di Picerno, dove è lecito attendersi una gara combattuta e ricca d’insidie. Mister Toscano si appella alla compattezza per rientrare a casa con i tre punti e mantenere la vetta della graduatoria appena riconquistata. La notizia dell’infortunio di Cicerelli senza dubbio rappresenta una tegola pesante sul percorso vincente che intende costruire il tecnico calabrese alle pendici dell’Etna. Chi sarà chiamato a sostituire i tanti infortunati dovrà necessariamente dimostrare qualcosa in più sul piano mentale e prestativo in modo da attenuare le pesanti assenze che la squadra si trova a fronteggiare in questo periodo.

Toscano si trova ad effettuare scelte obbligate sul piano della formazione da opporre al Picerno, pur accogliendo con fiducia il rientro di Quaini dal turno di squalifica. La maglia di braccetto destro titolare dovrebbe andare ancora ad Allegretto, il quale scalpita dopo l’ottima prova fornita domenica scorsa con il Latina. Nel consueto 3-4-2-1 davanti a Dini potrebbe agire proprio Allegretto al fianco di Di Gennaro e Celli, con Casasola, Corbari (o Quaini), Di Tacchio e Donnarumma in mezzo e Jimenez-Lunetta dietro Forte, verso una nuova maglia da titolare al “Curcio” con Caturano pronto a subentrare. Out Ierardi, Pieraccini, Raimo, Martic, Aloi, Chilafi e Cicerelli.

Il Picerno arriva al match con gli etnei rinfrancato dal ritorno al successo avvenuto sabato scorso sul campo del Monopoli. Una vittoria senza appello figlia di una prestazione accorta e tatticamente ordinata, con tanti duelli vinti in mezzo al campo e la capacità di ribaltare l’azione da difensiva a offensiva. Anche mister Bertotto (subentrato alla 9ª giornata a Claudio De Luca), deve fare i conti con le assenze ma al tempo stesso chiede attenzione e cura dei dettagli per venire a capo della questione. Nell’ipotetico 4-2-3-1 di partenza agirebbero Marcone in porta, Gemignani, Frison, Vimercati e Pistolesi in difesa, Djibril-Bianchi coppia mediana e Cardoni, Maiorino ed Esposito sulla trequarti dietro Abreu, decisivo con una doppietta per sbancare il “Veneziani”.

La direzione dell’incontro è affidata al sig. Valerio Pezzopane della sezione AIA dell’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Alessio Miccoli di Lanciano e Pierpaolo Carella dell’Aquila; IV ufficiale Leonardo Mastrodomenico di Matera, Operatore FVS Nicola Monaco di Sala Consilina. La gara sarà visibile su Sky/NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

