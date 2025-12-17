ACCADDE OGGI: 17 Dicembre 2005. Catania show con Spinesi, Mascara e De Zerbi

17 dicembre 2005. Splendida affermazione del Catania allo stadio ‘Angelo Massimino’. Strapazzato il Catanzaro di Vincenzo Guerini nella ventesima giornata del campionato di Serie B. I rossazzurri allenati da Pasquale Marino centrano la sesta vittoria consecutiva piegando i calabresi con il risultato di 3-0. Gara senza storia, risolta dopo già 22 minuti dal “solito” Spinesi, autore di una doppietta.
Al 8′ l’ex attaccante dell’Arezzo sigla l’1-0 con un bel destro in girata su torre di Silvestri. Quindi al 22′ raddoppio su rigore concesso dall’arbitro Gava per un fallo commesso da Rizzato ai danni di De Zerbi. Il Catanzaro solo in una circostanza, a metà ripresa, ha l’opportunità di riaprire il risultato. Poi si arrende definitivamente al minuto 81 quando Mascara, con un comodo piatto destro, finalizza al meglio una splendida azione personale sulla destra di De Zerbi, sempre più importante nell’economia del gioco rossazzurro.
VIDEO: Gli highlights della partita
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***