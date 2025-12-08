A MENTE FREDDA | Catania quasi a metà dell’opera. Ogni partita come una finale, lottando per resistere

Obiettivo, non mollare di un centimetro. Mister Domenico Toscano spinge per alimentare l’entusiasmo e, al tempo stesso, mantenere un atteggiamento equilibrato. Nulla è stato fatto ancora, ma c’è una mentalità forte e vincente che il Catania sta via via consolidando. La vetta della classifica raggiunta nelle battute iniziali del campionato, poi persa, ritrovata, nuovamente persa e riconquistata da qualche settimana fa parte del cammino di una squadra che anche e soprattutto nelle difficoltà dimostra di stare sul pezzo.

Il Catania di oggi rispecchia le idee ed il carattere di un allenatore tra i più vincenti della categoria, che non ricerca il calcio champagne ma preferisce badare al sodo perchè, in fondo, più che lo spettacolo contano i punti. E Catania è una piazza che da tanto, troppo tempo, è lontana dai palcoscenici più importanti del calcio italiano. I risultati sono la naturale conseguenza dell’atteggiamento di un gruppo che ha scelto essenzialmente gli strumenti della compattezza, della solidità e della concretezza da opporre agli avversari. Dando ritmo alle gare quando serve, rallentando quando necessario, coprendo ogni spazio di campo e colpendo al momento giusto.

Oggi il Catania è quasi a metà dell’opera. Non ha il carico di stress di chi è costretto ad inseguire nella speranza che gli etnei compiano un passo falso. La squadra di mister Toscano è padrona del proprio destino. Affronta tutte le partite, sia in casa che fuori, con la stessa mentalità. Può cambiare qualcosa nell’atteggiamento da assumere in base alle peculiarità dell’avversario di turno, ma il Catania ha ormai una sua impronta definita, una filosofia e identità ben precise e marcate. L’impressione che si ricava, di gara in gara, è quella di un gruppo che segue fedelmente le indicazioni del proprio allenatore e le accetta con serenità.

Nessuna parola fuori posto, ogni singolo calciatore rispetta le consegne. Il Catania ha raggiunto una propria stabilità scegliendo di non snaturare mai le proprie caratteristiche, anche quando si rende necessario cambiare interpreti. In questo contesto Toscano non si stanca mai di ripetere l’importanza che assumono tutte le partite di questo campionato. Un torneo dove nessuno ti aspetta, basta staccare la spina per un solo attimo e rischi di cadere in trappola. Ogni gara come una finale, questo il messaggio lanciato da Toscano a squadra e ambiente. A protezione della vetta. Lottando per resistere.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***