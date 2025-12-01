lunedì, 1 Dicembre 2025
HomeCatania NewsA MENTE FREDDA | Più forte dell'emergenza, il Catania "operaio" di Toscano...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

A MENTE FREDDA | Più forte dell’emergenza, il Catania “operaio” di Toscano non molla di un centimetro

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
130
foto Catania FC

Non bellissimo da vedere ma estremamente pratico, solido e compatto. Con una difesa difficile da perforare. Il Catania di mister Domenico Toscano continua a macinare punti, al netto di qualche inciampo soprattutto fuori casa nel percorso. I rossazzurri guardano tutti dall’alto ed è una sensazione piacevole. Un paio di volte in questa stagione il Catania si è ritrovato in cima per poi inseguire nuovamente il primato e riprenderselo. Adesso l’obiettivo è difendere la vetta, sprintare, allungare il più possibile.

Gli etnei stanno dimostrando di volere rimanere agganciati in tutti i modi al treno della promozione diretta in Serie B. Anche malgrado l’emergenza defezioni si faccia sentire e spesso, soprattutto nelle ultime settimane, Toscano ed il suo staff siano costretti a trovare nuove soluzioni per sopperire alle assenze. In questo senso un ruolo fondamentale lo giocano, naturalmente, i calciatori. Sono loro che seguono le indicazioni del proprio allenatore e devono continuamente dimostrare di calarsi nella realtà.

Pur giocando anche in ruoli inediti, gli interpreti di volta in volta scelti da Toscano rispondono presente. Molto significativo il fatto che più l’emergenza aumenta, più il gruppo si unisce creando un blocco unico. Di granito. Coesione e senso d’appartenenza sono gli aspetti che stanno emergendo in maniera chiara. Recuperare al più presto qualche pedina aiuterebbe e non poco il Catania, ma Toscano sa di allenare un gruppo di uomini, trascinato dai leader e da un atteggiamento “operaio” del collettivo.

Venerdì sera i rossazzurri torneranno a ricevere il caldo abbraccio del “Massimino”. Servirà per dare una marcia in più alla squadra in vista di una gara dal coefficiente di difficoltà elevato, sfidando un avversario competitivo e molto attrezzato. Un nuovo esame da superare, l’ennesimo, per un Catania chiamato a non mollare di un centimetro nella corsa alla B.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-CROTONE: cambierà qualcosa sulla trequarti? Gli etnei studiano soluzioni alternative
Articolo successivo
QUI CATANIA: Raimo verso la convocazione venerdì sera?
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency