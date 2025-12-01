A MENTE FREDDA | Più forte dell’emergenza, il Catania “operaio” di Toscano non molla di un centimetro

Non bellissimo da vedere ma estremamente pratico, solido e compatto. Con una difesa difficile da perforare. Il Catania di mister Domenico Toscano continua a macinare punti, al netto di qualche inciampo soprattutto fuori casa nel percorso. I rossazzurri guardano tutti dall’alto ed è una sensazione piacevole. Un paio di volte in questa stagione il Catania si è ritrovato in cima per poi inseguire nuovamente il primato e riprenderselo. Adesso l’obiettivo è difendere la vetta, sprintare, allungare il più possibile.

Gli etnei stanno dimostrando di volere rimanere agganciati in tutti i modi al treno della promozione diretta in Serie B. Anche malgrado l’emergenza defezioni si faccia sentire e spesso, soprattutto nelle ultime settimane, Toscano ed il suo staff siano costretti a trovare nuove soluzioni per sopperire alle assenze. In questo senso un ruolo fondamentale lo giocano, naturalmente, i calciatori. Sono loro che seguono le indicazioni del proprio allenatore e devono continuamente dimostrare di calarsi nella realtà.

Pur giocando anche in ruoli inediti, gli interpreti di volta in volta scelti da Toscano rispondono presente. Molto significativo il fatto che più l’emergenza aumenta, più il gruppo si unisce creando un blocco unico. Di granito. Coesione e senso d’appartenenza sono gli aspetti che stanno emergendo in maniera chiara. Recuperare al più presto qualche pedina aiuterebbe e non poco il Catania, ma Toscano sa di allenare un gruppo di uomini, trascinato dai leader e da un atteggiamento “operaio” del collettivo.

Venerdì sera i rossazzurri torneranno a ricevere il caldo abbraccio del “Massimino”. Servirà per dare una marcia in più alla squadra in vista di una gara dal coefficiente di difficoltà elevato, sfidando un avversario competitivo e molto attrezzato. Un nuovo esame da superare, l’ennesimo, per un Catania chiamato a non mollare di un centimetro nella corsa alla B.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***