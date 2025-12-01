ACCADDE OGGI: 1 dicembre 1985, Pellegrini tinge di rossazzurro il derby col Palermo

Primo giorno di dicembre, correva l’anno 1985. Catania militante in Serie B ed allenato da Gennaro Rambone. Rossazzurri in campo per una delle gare più attese della stagione, il derby di Sicilia con il Palermo. Confronto in programma allo stadio Cibali. Rosanero imbattuti da quattro partite e determinati a complicare ulteriormente le cose ad un Catania che, invece, viene da tre sconfitte consecutive. Sul rettangolo di gioco va in scena una sfida dall’esito tutt’altro che scontato. Serve una prova intrisa d’orgoglio e grinta per riassaporare il gusto della vittoria in casa etnea.
Al 31′ sblocca il risultato Alessandro Pellegrini, centrocampista che ha totalizzato circa 120 presenze in casacca rossazzurra. Risultato di 1-0 rimasto immutato fino al triplice fischio del direttore di gara, piegando il Palermo guidato dall’italo-argentino Antonio Angelillo, poi esonerato. Rilancio in classifica per il Catania ma, Rambone, venne sollevato dall’incarico al termine della successiva partita persa di misura a Cagliari.
Al termine della stagione, Catania undicesimo e Palermo che archiviò il campionato in sedicesima posizione ricevendo 5 punti di penalizzazione da scontare nel successivo campionato cadetto, a causa di uno scandalo legate a partite truccate. Tuttavia, a causa del sopraggiunto fallimento societario, il Palermo non partecipò al nuovo campionato di B venendo radiato l’8 settembre 1986 dalla FIGC, costretto a ripartire con una nuova società dalla C2.
VIDEO: il gol di Pellegrini
***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***