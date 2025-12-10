ACCADDE OGGI: 10 dicembre 2006, Udinese ko. Spinesi fa sognare il Catania

10 dicembre 2006. Sogna il Catania di Pasquale Marino dopo il successo dei rossazzurri sull’Udinese che vale il momentaneo quarto posto solitario in Serie A. A decidere una partita equilibrata allo stadio “Angelo Massimino” è un colpo di testa del bomber Gionatha Spinesi al 23’ del primo tempo. Nella circostanza cross di Colucci, Zenoni perde di vista Spinesi che di testa mette alle spalle di Paoletti.
Ottavo gol stagionale per l’attaccante pisano, terza vittoria consecutiva casalinga e terzo risultato utile per la squadra dell’Elefante davanti ad oltre 18mila spettatori a spingere, sostenendo un Catania che vola sulle ali dell’entusiasmo. Gara caratterizzata da una massiccia dose di grinta ed un quantitivo extra di cinismo. Determinante anche Armando Pantanelli a difesa dei pali, con quattro parate dal peso specifico notevole che hanno negato la gioia del gol alla formazione friulana.
VIDEO: gli highlights di Catania-Udinese
TABELLINO PARTITA
CATANIA (4-3-3): Pantanelli; Silvestri, Sottil, Stovini, Lucenti; Baiocco, Edusei, Caserta;
Colucci (40′ st Millesi), Spinesi, Del Core (28′ st Izco). In panchina: Polito, Sardo, Falsini, Minelli, Corona. Allenatore: Marino
UDINESE (4-4-2): Paoletti; Zenoni, Zapata, Natali, Felipe (27′ st Dossena); De Martino (27′ st Barreto), Pinzi, Obodo, Muntari; Di Natale, Iaquinta. In panchina: Murriero, Coda, D’Agostino, Eremenko, Gerardi, Barreto. Allenatore: Galeone
ARBITRO: Damato di Barletta
RETE: 23′ pt Spinesi
NOTE: giornata di sole, terreno in discrete condizioni
Ammoniti: Pinzi, Spinesi, Iaquinta
Angoli: 8-5 per l’Udinese
Recupero: 3′ pt, 4′ st.
