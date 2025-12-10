mercoledì, 10 Dicembre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 10 dicembre 2006, Udinese ko. Spinesi fa sognare il Catania
Accadde oggiAmarcordCalcio CataniaPrimo PianoSerie A

ACCADDE OGGI: 10 dicembre 2006, Udinese ko. Spinesi fa sognare il Catania

Redazione
By Redazione
0
1720
Gionatha Spinesi

10 dicembre 2006. Sogna il Catania di Pasquale Marino dopo il successo dei rossazzurri sull’Udinese che vale il momentaneo quarto posto solitario in Serie A. A decidere una partita equilibrata allo stadio “Angelo Massimino” è un colpo di testa del bomber Gionatha Spinesi al 23’ del primo tempo. Nella circostanza cross di Colucci, Zenoni perde di vista Spinesi che di testa mette alle spalle di Paoletti.

Ottavo gol stagionale per l’attaccante pisano, terza vittoria consecutiva casalinga e terzo risultato utile per la squadra dell’Elefante davanti ad oltre 18mila spettatori a spingere, sostenendo un Catania che vola sulle ali dell’entusiasmo. Gara caratterizzata da una massiccia dose di grinta ed un quantitivo extra di cinismo. Determinante anche Armando Pantanelli a difesa dei pali, con quattro parate dal peso specifico notevole che hanno negato la gioia del gol alla formazione friulana.

VIDEO: gli highlights di Catania-Udinese

TABELLINO PARTITA

CATANIA (4-3-3): Pantanelli; Silvestri, Sottil, Stovini, Lucenti; Baiocco, Edusei, Caserta;
Colucci (40′ st Millesi), Spinesi, Del Core (28′ st Izco). In panchina: Polito, Sardo, Falsini, Minelli, Corona. Allenatore: Marino

UDINESE (4-4-2): Paoletti; Zenoni, Zapata, Natali, Felipe (27′ st Dossena); De Martino (27′ st Barreto), Pinzi, Obodo, Muntari; Di Natale, Iaquinta. In panchina: Murriero, Coda, D’Agostino, Eremenko, Gerardi, Barreto. Allenatore: Galeone

ARBITRO: Damato di Barletta

RETE: 23′ pt Spinesi

NOTE: giornata di sole, terreno in discrete condizioni

Ammoniti: Pinzi, Spinesi, Iaquinta

Angoli: 8-5 per l’Udinese

Recupero: 3′ pt, 4′ st.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TELECOLOR: offerta integrata con altre gare esterne del Catania in chiaro
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency