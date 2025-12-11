giovedì, 11 Dicembre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 11 dicembre 1966, prima vittoria del Catania '46 contro il...
AmarcordCatania NewsAccadde oggiPrimo PianoSerie B

ACCADDE OGGI: 11 dicembre 1966, prima vittoria del Catania ’46 contro il Palermo

Redazione
By Redazione
0
1186

11 dicembre 1966. Data storica per i colori rossazzurri. In occasione del sempre atteso derby di Sicilia Catania-Palermo, il Catania ’46 conquista il primo storico successo dalla sua fondazione al cospetto della squadra rosanero. La compagine allenata da Dino Ballacci riassapora il gusto della vittoria che mancava da oltre un mese, riscattando il precedente ko per 2-1 riportato a Catanzaro. A decidere l’incontro, valido per la 13/a giornata del campionato di Serie B, l’autorete di Tonino De Bellis per la gioia del Presidente Ignazio Marcoccio. Gli etnei chiuderanno al terzo posto con 42 punti, in compagnia di Catanzaro e Reggiana, dietro la coppia promossa in Serie A formata da Sampdoria e Varese. Il Palermo, invece, concluse il torneo cadetto in nona posizione, distante 4 punti dallo stesso Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
POTENZA-CATANIA: dove seguire la partita in tv e streaming
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency