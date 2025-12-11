ACCADDE OGGI: 11 dicembre 1966, prima vittoria del Catania ’46 contro il Palermo

11 dicembre 1966. Data storica per i colori rossazzurri. In occasione del sempre atteso derby di Sicilia Catania-Palermo, il Catania ’46 conquista il primo storico successo dalla sua fondazione al cospetto della squadra rosanero. La compagine allenata da Dino Ballacci riassapora il gusto della vittoria che mancava da oltre un mese, riscattando il precedente ko per 2-1 riportato a Catanzaro. A decidere l’incontro, valido per la 13/a giornata del campionato di Serie B, l’autorete di Tonino De Bellis per la gioia del Presidente Ignazio Marcoccio. Gli etnei chiuderanno al terzo posto con 42 punti, in compagnia di Catanzaro e Reggiana, dietro la coppia promossa in Serie A formata da Sampdoria e Varese. Il Palermo, invece, concluse il torneo cadetto in nona posizione, distante 4 punti dallo stesso Catania.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***